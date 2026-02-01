「嗯嗯嗯」爆紅男團現身高雄！TWS為他慶生加碼獻唱〈修煉愛情〉

記者吳睿慈／高雄報導

南韓娛樂公司PLEDIS娛樂旗下的「新世代清爽男團」TWS透過洗腦神曲〈OVERDRIVE〉爆紅，歌曲裡的「嗯嗯嗯」旋律可愛，掀起一陣舞蹈挑戰也跟著在台爆紅。他們首次來到台灣舉辦專場，選擇在高雄巨蛋與粉絲相會，雖然成員志薫（JIHOON）因故缺席本次演出，但申惟、道勳、英宰、韓振、炅潣5位成員仍以百分之百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。

▲TWS首次在台灣舉辦專場，連續兩天在高雄開唱。（圖／D-SHOW提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛 。TWS為了拉近與粉絲的距離，成員展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下42（粉絲名稱）尖叫聲不斷。

除了演唱多首代表作之外，在唱到〈hey! hey!〉時，還特別準備一段中文版的，作為送給高雄粉絲的驚喜禮物 。值得一提的是，英宰更特別翻唱一段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 ，成為港都限定驚喜。

▲TWS加碼獻唱〈修煉愛情〉。（圖／D-SHOW提供）



整場演唱會進行中，成員們時不時的為昨天生日的道勳說生日快樂，並且在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起了〈Happy Birthday〉和42們一起補祝道勳於1月30日的生日。全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，道勳又驚又喜也感動滿滿，謝謝大家的祝福，讓台下不少粉絲感動萬分。

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期憾動全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞臺表現力，海音館現場充滿青春氛圍，也不禁讓人期待高雄2月1日第二天的演出。