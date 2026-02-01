劉品言求同溫層！PO「老婆vs.老公視角」產後真實狀態全被拍：懂的都懂

記者潘慧中／綜合報導

劉品言與老公連晨翔最近在社群網站的互動相當逗趣，她先是上傳了一系列「老婆拍的街拍VS老公拍的街拍」殘酷對比照，隨後哭笑不得地說「懂的都懂」、「求同溫層」，希望能找到有相同遭遇的網友討拍。

▲▼劉品言PO老公視角和老婆視角照。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



由劉品言掌鏡的「老婆視角」中，連晨翔的帥氣度直接拉滿。身穿全黑襯衫搭配深色西裝褲的老公，戴著墨鏡行走在迴廊上。她不僅精準捕捉了光影變化，還利用建築物的弧形線條與延伸感進行構圖，完美展現了另一半的修長身形。

▲▼劉品言完美展現了連晨翔的修長身形。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



然而，輪到連晨翔掌鏡的「老公視角」時，畫風瞬間突變。穿著黑色無袖洋裝的劉品言，背著白色鍊條小包，雖然戴著墨鏡笑容可掬，但拍攝角度與構圖相當「隨性」。他採取了毫無修飾的正面直拍，沒有運用角度修飾身材比例。面對這種落差，連晨翔僅脫口「我覺得很美啊」，這句讓人無法反駁卻又好氣好笑的回答，也讓劉品言只能無奈上網尋求溫暖。

▲▼劉品言不滿意連晨翔幫她拍的照片。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



不久後，連晨翔隨後也發文幽默自嘲，「按快門1000下…我還是偶有佳作（吧？）」，並搞笑詢問是否有男性同胞要一起報名攝影團體課。在他曬出的「佳作」中，確實有幾張扳回一城的作品，像是劉品言身穿白色蕾絲長洋裝坐在船上，背景是藍天白雲與河岸風光，老婆一手拿手機一手扶著欄杆，表情自然愜意，成功捕捉下妻子動人的一面。

▲連晨翔曝光「偶有佳作」的照片。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）