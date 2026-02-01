國民姐夫AKIRA升任社長！　罕吐定情林志玲關鍵「2小時不掛電話」

記者陳芊秀／綜合報導

「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）是日本天團「放浪兄弟」成員，與台灣第一名模林志玲於2019年結婚，兩人婚後育有一子，並與妻子往返台灣、日本兩地持續演藝事業。他近日上日綜《人生最棒的餐廳》（人生最高レストラン），罕見吐露與妻子相識相戀的過程，同時也分享升任社長的現況。

國民姐夫變台灣社長

▲AKIRA在節目中透露自己擔任LDH台灣的社長。（圖／翻攝自X）

根據節目介紹，AKIRA隸屬於知名經紀公司LDH旗下，現在被派駐海外擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）的社長，同時繼續演藝事業與公司營運。他笑說自己隨放浪兄弟出道25年，終於做起「報連相（報告聯絡相談）」的工作。接著講到因為兩地文化差異，他說到公司規定要嚴格遵守，但笑虧自己本身的存在就有點「違反規定」，且公司5點就要下班，公司也沒有喝酒聚會的活動，這讓擅長喝酒聊天的他笑說：「這下讓我該怎麼辦才好？」

與林志玲定情關鍵「兩小時不掛電話」

▲AKIRA與林志玲通電話，即使對方睡著了也沒有掛斷，成了相戀關鍵。（圖／翻攝自IG／林志玲）

AKIRA談起與妻子林志玲相識相戀的過程。兩人相遇是2011年共同演出的舞台劇《赤壁～愛～》，戲裡飾演夫妻。而他沒有對外公開說過的是，雖然舞台劇是以動作戲為主，但是公演一星期前他發生肺氣胸住院手術，公演前一天仍硬著頭皮出院，公演期間，林志玲每天一早就準備好營養飲料給他喝，也因此交情變得更深。

雙方成為友人後一直保持聯繫，關係轉變是因為林志玲的奶奶過世，她主動打來電話，AKIRA回憶道：「其實也沒有特別說什麼話，只是一直陪著她。她因為太累睡著了，但我不知道什麼時候該掛電話，就一直沒有掛。大概過了兩個小時，她醒來時，發現電話還是通著的。她後來跟我說，那一刻成了關鍵。」

結婚時機什麼時候？林志玲一句話讓他覺悟

而談到自己在思考結婚的時機時，AKIRA表示，當時放浪兄弟中結婚的只有HIRO，對於何時結婚何時公開一直很苦惱，而讓他印象最深刻的是林志玲的一句話。他在節目中轉述：「她跟我說『根本不存在什麼時機』。從最極端的角度來看，喜歡上一個人，本來就沒有什麼特定的時機。她能對我說出這樣的話，對我來說是非常重要的一件事。」