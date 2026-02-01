擔心台下沒有人　LiSA出道15年攻上台北小巨蛋：至今還會做惡夢

記者吳睿慈／台北報導

日本歌姬LiSA出道15年，即將在6月19、20日攻上台北小巨蛋，她31日先前往台北車站出席快閃見面會，現場粉絲相當熱情，她1日出席記者會，感動表示：「上台以前，我聽到的數字是大概300人，我以為是這個數字，但現場多了10倍的人，我嚇了一跳。」感謝粉絲的支持，不過，她過去曾透露每次開演唱會前，都會做惡夢擔心台下沒有人，至今其實還沒克服：「還是會做惡夢！」靠著粉絲克服困難。

▲LiSA特地來台宣傳小巨蛋演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



LiSA此趟訪台特別來宣傳6月19日、20日的兩場台北小巨蛋演出，剛參加完31日位於台北車站的快閃活動，1日緊接著出席記者會，對於售票她很有信心，俏皮地回答：「昨天台北車站3000名粉絲有跟我約好，一定會到台北小巨蛋現場，我很期待。」為了回饋歌迷，演唱會門票將採登記制，預計在2月5日到2月8日開放登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出道15年來，LiSA一直都想要唱進台北小巨蛋，終於在具有紀念意義的15週年完成夢想，她直呼：「很開心！」每次來台演唱會場地越開越大，她也知道台灣還有「臺北大巨蛋」更大的場地，「我有聽說台北還有大巨蛋，下一步夢想是唱進大巨蛋，夢想就是先說就會實現，但還是要先完成6月19、20號小巨蛋。」

▼▲LiSA迎來15週年要攻上台北小巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）



雖然征戰無數大大小小演出，LiSA其實一直沒克服會做惡夢的壓力，只要遇到演出，前一晚就會做惡夢，夢見台下沒有觀眾，「我至今還是會做惡夢，隔天醒來我會趕快回想每次在現場看到的粉絲，為自己加油打氣，振奮地喊說『沒問題』、『沒事的』，然後實際站到台上，我就會發現，台下觀眾很滿，讓我很安心。」

▲LiSA被台灣式慶祝嚇壞。（圖／記者周宸亘攝）



迎來2026新的一年，LiSA表示「沒有什麼太實際的過年感覺，因為年底有《紅白》演出，然後一過完年就有巡迴，所以沒有過節的感覺，但我就是在家裡好好休息，穿得保暖盡量不要感冒，還有我過年會吃年糕，加奶油、醬油吃，非常好吃。」最後，她也透過中文問好「我回來了，開心」，向台灣粉絲打招呼。