楊丞琳忍好久！頭髮越剪越短「只剩耳下3公分」笑了：本人更好看

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站曝光全新髮型，宣告自己「忍好久」又將頭髮剪短了，立刻引發網友熱烈討論。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳公開新髮型。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

照片中，可以看到楊丞琳前陣子留著及肩的中長髮，髮尾帶有層次感，展現較為成熟知性的氣質；而剛剪完的新髮型則一口氣修剪至耳下，變成了俐落清爽的極短鮑伯頭，搭配減齡的齊瀏海，整個人看起來更加青春俏麗，突顯出精緻的五官輪廓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳原本的髮型。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳在貼文中寫下，「實在沒忍住，又短了，等我過些日子換顏色」，展現對新髮型的喜愛。看到有粉絲留言「終於剪短了」，她則親自回覆「沒錯，忍好久」，坦言自己最終還是抵擋不住短髮的魅力，決定再次動刀剪短。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳坦言已經忍好久了。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

新造型曝光後吸引眾多網友留言稱讚「好看」，楊丞琳也展現自信與幽默感，看到粉絲的誇獎後親自回覆：「本人更好看哈哈哈」。這番率真的互動讓粉絲紛紛按讚，也讓人期待她預告「過些日子換顏色」後的完整新造型。

過了幾天後，楊丞琳1日坦言仍在適應新髮型，「畢竟上次剪到這個長度，應該是11年前，好想趕快把頭髮染淺，過年前必須有個完整look。」

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳還在適應新髮型。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

