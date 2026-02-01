阿信連摔2次嘸在驚！　再穿「闖禍粉色戰袍」開唱　現場索吻5.5萬粉

▲五月天赴馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到武吉加里爾國家體育場開唱，走訪24座回憶之城，搖滾139場，2026年第一場5525《回到那一天》演唱會，同時也是最後一場5525演唱會，在點歌環節時，阿信穿上粉紅外套，在《F✦FOREVER恆星之城》8場演唱會裡，他跌倒2次，剛好身上穿的正是這件外套，他說：「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」和現場5.5萬名歌迷索吻。

▲▼五月天阿信再度穿上2度跌倒時穿的粉色西裝。（圖／相信音樂提供）



這次當開場嘉賓蕭秉治唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，在師兄邀請下留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉，五月天和蕭秉治的〈外人〉LIVE版深受歌迷喜愛，再度將如此精彩表演，呈現給現場歌迷。

阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，全場歌迷熱烈尖叫，也讓蕭秉治又驚又喜，每回跟師兄合唱都讓蕭秉治緊張不已，演出結束都是迅速跑下台，阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」歌迷笑翻。



馬來西亞歌迷終於等到五月天到來，他們以熟悉的熱情、熟悉的尖叫、熟悉的合唱聲，無論是〈OAOA〉、〈孫悟空〉，或是〈後來的我們〉、〈憨人〉全場歌迷與五月天盡情歡唱三小時，相隔3年來到大馬開唱，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」

石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場，與歌迷相聚時間再更多。

