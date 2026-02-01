ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」
12星座遲到排行榜TOP3！
黃宏軒曝停車省錢密技！
李時安爽快認：想跟他睡！　陸俊書答「一夜情經驗」嚇壞李龍真

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境節目《單身即地獄》系列受到全球觀眾喜愛，目前雖已推出第五季，但第四季的嘉賓陸俊書（陸俊諝）、李時安滾床的曖昧互動，至今還是觀眾津津樂道的話題，兩人「睡」在一起的那晚，究竟發生什麼事，令人好奇不已。近日，陸俊書出演李龍真網路節目《只開口的話》（입만 열면），聊起參演節目的幕後，他強調「99%都是誠實的」，坦率的他也大方回應一夜情經驗，過於真實的答案嚇壞主持人李龍真。

▲▼ 李時安爽快認：想跟他睡！　陸俊書答「一夜情經驗」嚇壞李龍真。（圖／翻攝自입만열면YouTube）

▲李時安、陸俊書因出演《單身即地獄4》爆出曖昧情。（圖／翻攝自李時安IG） 

陸俊書、李時安出演《單身即地獄4》，曾在節目上演一段「天堂島滾床」互動，由於製作單位並未播出後續，令觀眾直呼「不會上演18禁吧」、「太火辣了」，這段互動成為第四季討論最熱烈的片段。過去，李時安曾經正面回應，「就算回到過去，我也會做出一樣的事，床戲的部分也是」，她大方坦言「就是想要一起睡」，陸俊書也曾解釋過「那時候有牽著手睡」。

▲▼▲▼ 李時安爽快認：想跟他睡！　陸俊書答「一夜情經驗」嚇壞李龍真。（圖／翻攝自입만열면YouTube）

▲▼陸俊書答「一夜情經驗」，太過真實嚇壞李龍真。（圖／翻攝自입만열면YouTube）

▲▼陸俊書答「一夜情經驗」嚇壞李龍真。（圖／翻攝自입만열면YouTube）

近期，陸俊書出演李龍真網路節目《只開口的話》（입만 열면），再度被問到「李時安有說過想和你一起『睡』，你也是這樣想嗎」，他誠實回答：「對！」李龍真再次回應「但不是沒有一起『睡』嗎？」沒想到他堅定地回答「一起睡了」，令主持人頓時慌張邊緩頰「啊，是只有一起睡覺的意思」。

陸俊書語出驚人「一起睡了」，使得李龍真慌張提問：「你對於一夜情的想法是什麼？」他並未感到慌張，反而正經地回答：「雖然我沒有一夜情過，但我覺得是有可能的，畢竟是血氣旺盛的男女⋯。」誠實的答案掀起熱議，而他與李時安當初「滾床」互動也再次引起討論。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

