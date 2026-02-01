劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

劉宇寧從歌手跨界當演員，去年（2025）憑《折腰》、《書卷一夢》人氣再度向上攀升，已穩坐頂流男神之列。然而網友發現他已經一年多沒有進組拍新戲，昨日（31）本人透過直播親自回應。

▲▼劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網讚：追對人了。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧直播回應1年多沒拍新劇。（圖／翻攝自微博）

沒超越就沒必要拍

劉宇寧在直播中坦言，在連續接演多部高品質且成功的項目後，他看劇本的角度已完全不同。他表示：「如果（新劇本）真的沒有比之前那些好，或者只是一點點好，我都覺得我沒有拍的必要。」他強調自己寧缺毋濫，不希望為了維持熱度而「硬拍」不喜歡的作品，認為拍沒有意義的戲對演員來說是一種「傷害」。

每天行程滿檔

除了對戲劇品質的堅持，這一年多來劉宇寧將大量心力投入於個人巡迴演唱會與音樂創作中。他透露現在每天行程滿檔，非常享受與歌迷面對面的狀態。由於一旦進組拍戲，巡演與錄音等工作勢必得全面暫停，他坦言：「那個取捨，我現在還在找平衡點。」事實上，他即使不接演新劇，也持續為各類型陸劇的主題曲、片尾曲或插曲創作，在戲劇圈持續活躍。

網友反應「清醒得可怕！」

劉宇寧的直播發言隨即掀起陸網轉發，網友盛讚「寧哥真的太清醒了，這不是神隱，這是對羽毛的愛惜」、「高分演員的甜蜜煩惱，他現在不缺曝光，缺的是能超越『南珩』或『魏劭』的角色」、「雖然等得很辛苦，但聽到他說『不好的戲拍了沒意義』，瞬間覺得追對人了」、「比起一年拍三部爛劇，我更願意等一年看他磨一部精品」、「看到他為演唱會拼命的樣子，真的理解他為什麼不想隨便進組，因為他對每一份工作都太極致了」。

