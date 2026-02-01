吳尊女兒15歲長大了！　登時尚封面「NeiNei絕美高顏值」飆上熱搜

記者黃庠棻／台北報導

星二代NeiNei（吳欣怡）是藝人吳尊的女兒，2017年跟隨爸爸登上親子真人秀《爸爸去哪兒5》而廣為人知，當年軟萌可愛的模樣深植人心。如今一轉眼，她已是亭亭玉立少女，近日父女倆合體拍攝時尚雜誌，她的美貌驚呆了大票網友，討論度熱烈到登上微博熱搜。

▲吳尊的女兒NeiNei。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

吳尊近日更新社群網站，透露自己帶著NeiNei一起去拍攝時尚雜誌，父女倆換了多套時髦的服裝，他親暱地稱呼愛女「我的公主」，並感性寫下「拍攝時又想起我倆去拍攝爸爸回來了的節目，兩個人一起工作就是一種開心的陪伴」。

▲吳尊合體女兒NeiNei拍攝時尚雜誌。（圖／翻攝自微博／吳尊）

不僅如此，吳尊也忍不住大讚NeiNei「欣怡Nei Nei還是一樣的頑皮但專業靠譜哦哈哈，15歲少女了，但在心中永遠都是我的小公主，很喜歡這新年刊的封面，2026一起幸福哦」，言語中流露出滿滿對女兒的驕傲與疼愛。

▲吳尊合體女兒NeiNei拍攝時尚雜誌。（圖／翻攝自微博／吳尊）

除了吳尊對女兒的真情告白之外，NeiNei的美貌也受到大批網友討論，只見她褪去了當年的稚嫩、越來越成熟，升上國中的她越來越有小少女的氣息，更繼承了爸媽的良好基因，讓許多粉絲狂讚「有種吾家有女初長成的感覺」、「父女顏值都好高」、「NeiNei真的好漂亮」，她的絕美近況也登上微博熱搜排行榜。

▲吳尊合體女兒NeiNei拍攝時尚雜誌。（圖／翻攝自微博／吳尊）