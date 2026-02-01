帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

記者潘慧中／綜合報導

張書豪近日在社群網站分享赴日旅遊的親身經歷，對於日本社會在「育嬰友善」方面的落實程度感到極度震撼，讓他見識到當地對於公共設施分類的嚴謹與國民的高素質，不只在硬體設施上劃分得清清楚楚，軟體服務更是貼心到位，從電梯的使用規範到餐廳的待客之道，無一不展現對親子家庭的尊重與包容。

▲張書豪驚豔日本育嬰環境友善。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）



針對公共設施的使用，張書豪特別點出日本電梯分為「專用」與「優先」兩類，且執行狀況令人驚艷。他觀察到標示為「專用電梯」的空間，真的完全看不到除了孕婦、嬰兒推車及輪椅使用者以外的人進入，甚至連排隊的現象都沒有。至於「優先電梯」，雖然定義上允許一般人使用，但他親身體驗到即便自己排在隊伍後方，只要前方民眾看到他推著嬰兒車，都會主動禮讓讓他先行進入，這種自發性的禮貌讓他備感溫暖。

▲張書豪最近帶兒子去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



張書豪進一步分析了日本對於「專用」與「優先」的心理界線。他認為模糊的「優先」標示往往只能靠每個人心中的一把尺去衡量，在人多時容易失效；但在日本，「專用」二字的份量極重。他推測在日本人心中，若非老弱婦孺卻去按壓或等待專用電梯，「除了真的很丟臉，不是被其他日本人叫出來，就是被百貨警衛叫出來吧。」

▲張書豪很羨慕當地有明確標示「專用」跟「優先」電梯。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）



最讓張書豪感到驚艷的是，即便在尖峰時刻，隔壁的一般電梯已經大排長龍，那部「專用電梯」依然保持空蕩蕩的狀態，完全沒有任何非特定對象去排隊，「遊客就例外了，但我是也沒看到，可能連去日本的遊客看到大家都不敢吧。」

除了電梯禮儀，張書豪也對日本百貨公司的育嬰設施讚不絕口。他表示帶著嬰兒出遊完全不用擔心，因為幾乎所有百貨公司都設有超棒的育嬰室，設備之齊全令人咋舌。他細數育嬰室內提供的物品，包括微波爐、熱水器、尿布檯，甚至連拋棄式尿布墊和擦紙巾都一應俱全。

▲張書豪回應網友。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）



在餐飲體驗方面，張書豪同樣給予極高評價。他列舉了迴轉壽司、炸豬排、天婦羅、壽喜燒等多種餐廳類型，表示多數店家都對嬰兒非常友善。只要客氣詢問，店家通常都會熱情回應「OK」，並主動協助安排較寬敞的位置。

張書豪分享了一次在小間炸豬排店的經歷，兒子當時睡在推車上，店家竟特地喬出旁邊有空位的座位，讓推車能直接停在餐桌旁，讓孩子安穩睡了一整頓飯的時間。他強調這並非單一特例，根據去了日本6次的經驗，他都覺得是一個育嬰友善的環境。

▲張書豪親力親為照顧兒子。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



