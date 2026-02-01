ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

記者潘慧中／綜合報導

張書豪近日在社群網站分享赴日旅遊的親身經歷，對於日本社會在「育嬰友善」方面的落實程度感到極度震撼，讓他見識到當地對於公共設施分類的嚴謹與國民的高素質，不只在硬體設施上劃分得清清楚楚，軟體服務更是貼心到位，從電梯的使用規範到餐廳的待客之道，無一不展現對親子家庭的尊重與包容。

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

▲張書豪驚豔日本育嬰環境友善。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

針對公共設施的使用，張書豪特別點出日本電梯分為「專用」與「優先」兩類，且執行狀況令人驚艷。他觀察到標示為「專用電梯」的空間，真的完全看不到除了孕婦、嬰兒推車及輪椅使用者以外的人進入，甚至連排隊的現象都沒有。至於「優先電梯」，雖然定義上允許一般人使用，但他親身體驗到即便自己排在隊伍後方，只要前方民眾看到他推著嬰兒車，都會主動禮讓讓他先行進入，這種自發性的禮貌讓他備感溫暖。

▲張書豪最近帶兒子去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪進一步分析了日本對於「專用」與「優先」的心理界線。他認為模糊的「優先」標示往往只能靠每個人心中的一把尺去衡量，在人多時容易失效；但在日本，「專用」二字的份量極重。他推測在日本人心中，若非老弱婦孺卻去按壓或等待專用電梯，「除了真的很丟臉，不是被其他日本人叫出來，就是被百貨警衛叫出來吧。」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

▲張書豪很羨慕當地有明確標示「專用」跟「優先」電梯。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

最讓張書豪感到驚艷的是，即便在尖峰時刻，隔壁的一般電梯已經大排長龍，那部「專用電梯」依然保持空蕩蕩的狀態，完全沒有任何非特定對象去排隊，「遊客就例外了，但我是也沒看到，可能連去日本的遊客看到大家都不敢吧。」

除了電梯禮儀，張書豪也對日本百貨公司的育嬰設施讚不絕口。他表示帶著嬰兒出遊完全不用擔心，因為幾乎所有百貨公司都設有超棒的育嬰室，設備之齊全令人咋舌。他細數育嬰室內提供的物品，包括微波爐、熱水器、尿布檯，甚至連拋棄式尿布墊和擦紙巾都一應俱全。

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

▲張書豪回應網友。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

在餐飲體驗方面，張書豪同樣給予極高評價。他列舉了迴轉壽司、炸豬排、天婦羅、壽喜燒等多種餐廳類型，表示多數店家都對嬰兒非常友善。只要客氣詢問，店家通常都會熱情回應「OK」，並主動協助安排較寬敞的位置。

張書豪分享了一次在小間炸豬排店的經歷，兒子當時睡在推車上，店家竟特地喬出旁邊有空位的座位，讓推車能直接停在餐桌旁，讓孩子安穩睡了一整頓飯的時間。他強調這並非單一特例，根據去了日本6次的經驗，他都覺得是一個育嬰友善的環境。

▲張書豪親力親為照顧兒子。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪Threads全文：

真的不開玩笑，去兩天，專用電梯你是不會看到除了孕婦、嬰兒推車、輪椅以外的人進去，連排都不會排。

至於優先電梯，是即使你排在後面，前面的人看到你帶嬰兒，都會讓你先進去的。

專用、優先、無標示，直接劃分的清清楚楚，日本素質也是清清楚楚，真心佩服。

也很羨慕明確標示「專用」跟「優先」

模糊的「優先」就大家心裡的尺去衡量，離峰時段大家都能方便使用，但「專用」，我想在日本人心裡，你不是老弱婦孺，去按去等，除了真的很丟臉，不是被其他日本人叫出來，就是被百貨警衛叫出來吧

更驚艷的是他們沒有在那模糊的「優先」，直接設置「專用」，我真的沒看到除了專用以外的任何一個人在等，即使其他電梯大排隊。遊客就例外了，但我是也沒看到，可能連去日本的遊客看到大家都不敢吧

完全不用擔心，百貨幾乎都有超棒的育嬰室，微波爐、熱水器、尿布檯、拋棄式尿布墊、擦紙巾。

多數的餐廳不管是迴轉壽司、炸豬排、天婦羅、壽喜燒，都很嬰兒友善，只要態度好的告知有嬰兒方便進入嗎他們都會很熱情說，還會幫忙喬比較大的位置。

有天睦睦睡在推車上，一間小小的炸豬排店還喬一個旁邊有空位的位置讓推車直接放在旁邊，睦睦就在旁邊睡一整個我們吃飯的時間（我們有先告知孩子睡在推車上，可能不方便收推車可以嗎？）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

