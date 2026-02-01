80億李連杰零片酬接拍短劇！自稱短劇新人當「綠葉」霸氣回應掉價

記者陳芊秀／綜合報導

「功夫皇帝」李連杰要演短劇了！他昨日現身重慶新劇開鏡儀式，以「特別出演」身份首度跨界挑戰短劇，更以「綠葉」自居，宣布將全力扶持新人演員，帶動中國功夫文化的傳承與創新，引發全網熱烈討論。

▲身價高達80億台幣的李連杰宣布接拍短劇。（圖／翻攝自微博／李連杰）

李連杰將演出短劇《源力江湖》，於重慶璧山區舉行開鏡儀式，他在致詞中幽默地自稱為「短劇新人」，並感性表示：「我最大的夢想就是希望透過一部功夫短劇，能讓年輕的朋友理解武術的精神。」他強調，此次參演並非為了商業利益，而是希望能透過自身經驗為年輕一代「搭橋鋪路」，讓真功夫能在短劇平台上延續生命力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李連杰將特別出演短劇《源力江湖》，自稱是短劇新人。（圖／翻攝自微博／李連杰）

外傳李連杰身價超過20億港幣（約台幣80億元），會接拍短劇引起各界關注，甚至被質疑其「掉價」，對此李連杰與團隊明確回應，此次跨界是為了承擔起傳承文化的責任，希望將傳統武術以更符合現代受眾的碎片化、快節奏形式傳遞給更廣泛的觀眾，而且他與「築夢計畫」合作，以免費且甘願充當「綠葉」的形式，助力獲得武術六項全能冠軍的新人孫琳雅以及功底紮實的杜亞飛走向國際舞台。

短劇《源力江湖》是由重慶璧山區文化和旅遊發展委員會聯合出品，背後有官方支持推廣武術文化。李連杰還將親自指導現場動作戲，陸網推測這是短劇要推動精品化，找來國際巨星加持，盼望打破短劇「低成本、低質量」的刻板印象。