62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

▲ 鮑比達邀請范怡文及林俊逸共同演出。（圖／媒體棧提供）



記者翁子涵／台北報導

亞洲流行音樂教父鮑比達 Kriz Babida昨晚（31日）舉辦《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》，實力派唱將范怡文及美聲王子林俊逸將共同演出，范怡文從觀眾席中緩緩走上舞台，演唱《美好時光》，暢談她步入歌壇已41年，點點滴滴對她都是美好時光，緊接著演唱《塵封已久的回憶》、《你是我前世的知己》、以及她的成名曲《這些日子以來》，台下樂迷如癡如醉，演唱《蝶衣》之時，也開玩笑要讓大家年輕個5歲，同時向《蝶衣》作曲人吳楚楚致敬。

▲▼ 鮑比達和范怡文、林俊逸演繹多首經典曲目。（圖／媒體棧提供）



鮑比達換上了手風琴，以充滿民謠風情的樂音揭開了《貝加爾湖畔》的序幕，而鮑比達為了此曲，特地去借了手風琴，只花1個多月就上手，令人佩服。此刻美聲王子林俊逸也從觀眾席走上舞台，與范怡文合唱這首歌曲，合唱前范怡文說：「林俊逸你實在太高了，你站離我遠一點好了。」林俊逸說：「沒關係啦，我站在你後面也不會擋住我。」笑鬧開唱，隨著悠揚且浪漫的音樂旋律，舞台上兩人即興牽手轉圈跳起雙人舞。

但唱完後立刻被林俊逸吐槽說：「COCO姐剛剛不是說要好好跳舞嗎？怎麼扭一下下就不扭了。」讓范怡文沒好聲好氣地說：「你又不好好教我。」但兩人的好默契緊接著合唱了《涼涼》，鮑比達也加入了古箏的演奏，增添了古典中國的元素。

林俊逸挑戰以One Take的方式在現場LIVE錄製《把自己寵壞》，這首歌原來是蕭煌奇替范怡文寫的歌曲，現在由鮑比達老師重新編曲，並由林俊逸來詮釋，范怡文笑說：「俊逸唱的版本感覺更加奔放自由，也很貼近這首歌的意義。」林俊逸緊接著演唱波瀾壯闊的大曲《You Raise Me Up》，他透露鮑比達老師的編曲相當特別，將情感層層堆疊，跟他之前唱過的版本差異很大，唱得很過癮。

