剛抽中Lulu捧花！曾莞婷錄影露鉛筆腿「台下找真愛GG了」：是不是沒效

曾莞婷日前剛抽中Lulu（黃路梓茵）的捧花，未料近日參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》錄影時，原本在與觀眾互動環節中，想藉機「尋找真愛」，結果對方的真實反應讓她頓時哭笑不得，「我……我的捧花是不是沒有效力？」

▲曾莞婷錄影找真愛失敗。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）



曾莞婷在Threads透露，錄影當天為了玩遊戲，特地從台下挑選觀眾上台一起玩遊戲，她幽默形容這段過程彷彿「千挑萬選尋找真愛」。怎料這位被選中的觀眾上台後，轉頭就向黃偉晉告白，並表明自己是「很喜歡他的人」。出乎意料的狀況，讓她一度懷疑捧花是否無效。

▲▼曾莞婷日前剛抽中Lulu的捧花。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



儘管尚未找到真愛，曾莞婷當天的造型依然亮眼奪目。照片中，只見她身穿一套優雅的米白色毛呢套裝，短裙設計襯托出她修長白皙的美腿，上半身內搭一件灰色圖案T恤，平衡了正式感增添些許休閒氣息。

▲曾莞婷最近錄了《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



該篇貼文發布後，那位「向黃偉晉告白的粉絲」也現身留言區致歉，「真的很對不起，我真的快被我打敗」，坦言因為看到喜歡了6年的偶像黃偉晉就在面前，一時失控「直接整個人撲上去了」。粉絲對於自己失禮的舉動感到相當抱歉，但也強調見到曾莞婷本人後覺得非常有魅力且氣質出眾，直呼自己「也是被圈粉了」，並感謝《紅白》給予滿滿的回憶。

▲曾莞婷釣出該觀眾。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）



對此，曾莞婷笑回：「沒事沒事你還是很可愛，所以我玩得很開心。」事實上，她不但完全不生氣，反而覺得過程十分有趣，她也解釋自己對於感情事「一點都不急」。