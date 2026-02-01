食道癌奪命！63歲才子男星病逝　女星妻悲慟發文：心快要撕裂了

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名媒體人兼演員莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン）因罹患食道癌，已於1月29日辭世，享壽63歲。他的事實婚妻子，同時也是知名女星池田有希子透過社群平台發表訃聞，悲痛寫道：「心快要撕裂了。」

▲知名媒體人莫雷羅伯遜因罹患食道癌離世，震驚各界。（圖／翻攝自X）

池田有希子與莫雷所屬事務所「Office Morley」工作人員共同發表聲明，表示莫雷長期接受食道癌治療，最終仍不敵病魔，於當日上午安詳離世。葬禮已依其家屬意願，僅由至親低調舉行，並婉拒外界香奠與供花。她同日也在個人社群平台發文，形容這是「心快要撕裂」的通知，同時關閉留言功能，難掩失去伴侶的深切哀痛。

▲事實婚妻子池田有希子悲慟發文。（圖／翻攝自X）

莫雷羅伯遜一生活躍媒體圈。他於1963年1月12日出生美國紐約，1981 年同時考取東京大學與哈佛大學後，選擇赴美深造。他學生時期出版的自傳《我常常是孤單一人》成為暢銷書，奠定其評論家與作家地位。

他以記者起家，曾擔任電台主持人，跨入電視圈後成為節目評論員，2021年更跨足戲劇，接連演出NHK大河劇《衝上青天》及TBS《日本沉沒—希望之人—》，展現多元才華。他的離世讓日本媒體圈與觀眾深感震驚與惋惜，也為橫跨新聞、廣播與戲劇領域的精彩人生，畫下句點。