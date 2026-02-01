1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙「驚見現場真實氣氛」：極致專業

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈近日在社群平台透露，今年接到一場讓她感到「最不可思議也最緊張」的尾牙主持任務，對象竟是台灣股王信驊科技！除了驚嘆該公司在一週內的股價漲幅，她還分享了現場與眾不同的氛圍，完全不像是在吃尾牙，「有種在參加國際高科技研討會的錯覺。」

▲吳怡霈最近主持了信驊科技的尾牙。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈）



吳怡霈透露主持尾牙當天，信驊科技的一張股票價值就已高達800多萬元，沒想到短短一週後，股價竟然又飆升突破900萬元。面對如此驚人的成長速度，讓她忍不住驚呼「實在太扯了」，這樣的漲幅速度讓她瞠目結舌。

▲吳怡霈主持功力備受肯定。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈）



為了完美消化這場高規格的尾牙，吳怡霈坦言出發前心情相當緊張，原因是當天有一大段重頭戲是要頒發「創新研發專利」給工程師們，儘管她事前將艱澀的中英文專有名詞練習了無數次，在台上也能流暢宣讀，但她內心其實一直在想：「我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼的」，深刻體會到所謂隔行如隔山的奧義。

▲吳怡霈穿著得體優雅。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈）



不同於傳統尾牙的喧鬧氣氛，吳怡霈形容這場活動給人一種錯覺，彷彿置身於「國際高科技研討會」。她描述台下的員工們，男性西裝筆挺、女性穿著優雅得體，眾人手持細長白酒杯輕聲寒暄敬酒。整場活動展現出一種極致的「專業美感」，讓她對這家台灣股王的企業文化留下了深刻且獨特的印象。