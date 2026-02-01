《柯南》聯動《我英》陷辱華風波！　網怒抵制…陸版權方急發聲明

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》捲入「辱華」風波。該作為慶祝電視動畫播出30周年，日方計畫與同樣迎來10周年的作品《我的英雄學院》（下稱《我英》）展開一連串聯動企劃，不料此舉卻引發陸網大規模抵制。由於《我英》曾因角色命名涉嫌影射二戰侵華日軍「731部隊」而在當地遭到封殺，此次聯動被視為嚴重挑釁。對此，《柯南》中國版權代理商「新創華」於昨日（31）深夜緊急發表聲明回應。

▲《名偵探柯南》與《我的英雄學院》推出聯動企劃，作者青山剛昌、堀越耕平互畫賀圖。（圖／翻攝自微博）

日本展開的聯動企劃，是由《柯南》作者青山剛昌與《我英》作者堀越耕平互畫賀圖，並製作特別版聯名短片。然而，目前中日關係緊張，加上《我英》已被大陸網友貼上「鬼子學院」的負面標籤，任何形式的合作都觸動了極其敏感的歷史神經。大陸網友怒轟「在政治敏感期搞聯動你是要死嗎？」、「娛樂不能凌駕於歷史真相和民族尊嚴之上」，更有粉絲形容「沒等到大結局，先等到這個」、「只要活得夠久，你甚至能在等來柯南完結前翻車」。

▲陸網批評。（圖／翻攝自微博）

面對輿論批評，《名偵探柯南》大陸版權代理商「新創華」發聲明，強調聯動是為了紀念動畫播出30周年的全球性策劃，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。日本版權方一貫支持中日文化友好，並希望透過作品傳遞積極向上的價值觀。代理商承諾將持續與日方溝通，「確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容」。

▲大陸版權方發聲明。（圖／翻攝自微博）

然而多數大陸網友對聲明內容並不買單。網友批評：「你需要做的是讓日本那邊明確立場，一句僅為友好交流並不能服眾」、「雖然名柯作品內容本身沒辱華，但是這麽敏感的時候搞聯動說明也不在乎中國市場吧」、「讓YTV發官方聲明，撤回這個合作，不認可這個是友好交流，紅線不可逾越，別以為發個聲明就算了事」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）