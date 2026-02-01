Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」！她深夜承認最介意的事：太鬧了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典日前舉辦婚宴，嘻小瓜（謝文傑）到場祝賀，卻因6600元的紅包金額遭部分網友酸「全場包最少」。對此，Lulu 1日深夜特地在社群網站發文，公開兩人私下的對話截圖替好友緩頰。

▲Lulu於1日深夜發聲。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu在Instagram限時動態感性地說，每一個紅包承載的都是親友給予的祝福，婚禮本就是一場開心的盛宴，對於每一位能來或不能來的朋友，她與陳漢典都非常珍惜，「我跟漢典從來最介意的就是朋友之間的情誼⋯我們不想要任何一個朋友受到傷害（這完全太鬧了？！）」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳漢典與Lulu日前剛舉辦完婚宴。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



從對話截圖中可以看到，嘻小瓜顯得相當焦慮與抱歉。他私訊Lulu解釋，因為自己真的很少參加婚禮，不清楚包紅包的行情費用，更擔心被誤會是不懂禮儀或貪小便宜的人，「如果真的不適合，我願意再包給你們的」，深怕因為金額問題影響了友情。

▲嘻小瓜喝喜酒包6600元引發討論。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



面對嘻小瓜的擔憂，Lulu展現了極高的EQ暖心回覆。她先是開玩笑說「你很三巴（三八）內哈哈哈哈哈」，隨即認真地說「你來我就很開心了」，希望好友不要這麼客氣，「錢多錢少根本不是重點，而且6600很多了好嗎」，直接認證好友的心意已足夠厚重。