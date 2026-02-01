《放羊的星星》要翻拍短劇了！陸網哀求「別毀劇」：林志穎難超越

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近年微短劇崛起，從串流平台到製作公司紛紛轉向製作微短劇，近日有製片人宣布要將台灣偶像劇《放羊的星星》翻拍短劇版，引發陸網熱烈討論。同時這將是第一部台灣偶像劇被翻拍短劇版的作品。

▲轟動一時的台灣偶像劇《放羊的星星》，大陸近日宣布要翻拍短劇版。（圖／翻攝自微博）

保證尊重原著

在圈內擔任製片人、經紀人的王七七在社群平台公開《放羊的星星》概念海報，發文表示：「本人終於要對我的童年白月光下手了～沒錯，就是《放羊的星星》，不會魔改，尊重原著，敬請期待～。」根據劇組製作資訊，王七七擔任總製片人，導演是劉晗，並將在江蘇、浙江、上海取景，預計2月開拍。

▲製片人發文承諾不魔改。（圖／翻攝自微博）

此外，短劇版10個角色人設也公開，眾角色名字將沿用台版取名，並設定角色的視覺年齡約在24至26歲之間。其中女主角「夏之星」在台版有詐欺犯前科設定，短劇版僅強調人設擅長珠寶設計、古靈精怪的，男主角「仲天騏」則有國際賽車手的背景。

▲《放羊的星星》短劇版2月開拍。（圖／翻攝自微博）

反對翻拍長劇！網友哀求「別毀劇」

儘管製片人保證「不魔改」，但消息曝光後，大陸網友的反應仍呈現兩極化，「感覺誰都演不出那種感覺」、「別毀劇了吧」。由於微短劇強勢發展中，多家製作公司紛紛宣布要把經典長劇改成短劇，然而陸網普遍表示反感，認為短劇製作成本低，翻拍質感勢必不如經典長劇，紛紛吐槽：「我的天現在什麼都要拍了」、「我不同意拍短劇！」、「短劇肯定拍得一塌糊塗」。

▲《放羊的星星》短劇版10角色設定。（圖／翻攝自微博）

林志穎賽車場面難超越

陸網另一個抗拒原因，是台版當初請林志穎擔任男主角，劇中賽車場面皆由本人親自上陣，鏡頭前展現不少賽車技術，網友普遍認為林志穎與劉荷娜的版本已是巔峰，微短劇的質感恐難以還原當年的賽車大場面。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博）