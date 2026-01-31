《王室》王子變猛男！尼可拉斯葛拉辛演《太空超人》差很大　網驚：根本不同人

記者蕭采薇／綜合報導

繼《Barbie芭比》真人版電影橫掃全球後，美泰兒（Mattel）宇宙再推重磅鉅作！喚醒無數人童年回憶的《太空超人》（Masters of the Universe）真人版電影預告日前驚喜曝光。飾演男主角「太空超人」的尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）。他從《王室緋聞守則》的俊美王子，變身成肌肉炸裂的超級英雄，超狂反差讓粉絲直呼：「這胸肌大到認不出來！」

▲尼可拉斯葛拉辛從《王室緋聞守則》的俊美王子，變身成《太空超人》肌肉炸裂的超級英雄。（圖／索尼提供）



接棒《芭比》！美泰兒宇宙最強男人回歸

《太空超人》自1980年代推出以來，一句「萬能的天神，請賜予我葛雷堡的神奇力量！」（By the Power of Grayskull!）成為全球流行文化經典。故事描述平凡的亞當王子，獲得「力量之劍」後化身為宇宙最強男人，對抗死對頭骷髏王。

預告片中，史詩級的伊坦尼亞奇幻國度與磅礡動作場面一一呈現，美泰兒宣告要在今年六月，帶領全球觀眾重返這場跨越命運的英雄傳奇。

▲繼《Barbie芭比》真人版電影橫掃全球後，美泰兒（Mattel）宇宙再推重磅鉅作，以《太空超人》喚醒無數人童年回憶。（圖／索尼提供）

BL王子練成「巨巨」 身材判若兩人

飾演「太空超人」的尼可拉斯葛拉辛，近期因在BL電影《王室緋聞守則》中飾演深情英國王子而紅遍全球。為了詮釋這位「宇宙最強男人」，他進行了地獄式的增肌訓練。曝光的畫面中，他告別以往的斯文形象，練出超壯碩的麒麟臂與厚實胸肌，整個人大了一號，簡直判若兩人，敬業精神與驚人成果引發熱烈討論。

▲《太空超人》自1980年代推出以來，是不少人的童年回憶。（圖／索尼提供）



傑瑞德雷托演「骷髏王」 神仙陣容公開

除了男主角吸睛，反派陣容更是重量級！奧斯卡得主傑瑞德雷托（Jared Leto）將飾演經典反派「骷髏王」，而好萊塢硬漢伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）則飾演太空超人的戰友鄧肯隊長。這部備受期待的超英鉅作《太空超人》預計於2026年6月3日正式上映。