頑童台上突宣布又有喜了！　瘦子認被嚇傻：抖到漏了幾滴

▲ 頑童今晚在台中洲際棒球場開唱。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台中報導

頑童MJ116繼台北小巨蛋七場完售的驚人紀錄後，今起（31日）一連兩天唱進臺中洲際棒球場，2天狂吸5萬粉絲，票房粗估進帳1.34億，頑童以更大規模、更高規格的製作回應樂迷期待，舞台規模是台北小巨蛋的三倍大，特別打造鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓粉絲近距離一睹他們風采，不過舞台之大，就連瘦子都忍不住嚇到，打趣稱差點漏了幾滴，笑翻粉絲。

▲▼ 頑童宣布將移師高雄開唱。（圖／本色音樂提供）



演出途中，瘦子開心說：「YO！可以讓他們亮一點嗎？我看不到他們。」他坦言一上台其實被眼前景象嚇到，「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到，這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。」他笑著要大家看看彼此：「你們看看你們自己，搞成這樣子，謝謝你們，真的謝謝。」

瘦子更自爆緊張心情：「說實話真的有嚇到，前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴（笑），但真的很開心大家今天都來了。」一席真誠發言，再度引來滿場掌聲。

而演唱會尾聲，頑童演唱演唱會主題曲〈OGS〉，更施放絢爛煙火，氣氛沸騰不已，瘦子也驚喜嗨喊：「我們高雄見！」宣布6月將加開高雄場次，且一口氣就是四場演出，消息一出，引爆歌迷嗨翻。

