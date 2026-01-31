韓31歲男星失聯真相曝！手機遭駭被勒索　家人賣房還債：活在地獄

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓31歲男星張東周曾演出過《學校2017》、《犯罪心理》、《槍口彼端》等劇，最新參演的作品《今天開始是人類》日前才剛開播。他在去年10月底突然PO出黑圖、留下一句「對不起」便失聯，一度引發混亂，張東周29日也揭露原因，坦言自己「沒有一天不是在地獄裡」。

▲張東周在《今天開始是人類》中飾演玄宇碩。（圖／翻攝自Instagram／j__dongju）

張東周透露，他在去年夏天接到一通陌生電話，對方竟精確掌握他的動向，隨後傳來手機中極隱私的照片、對話截圖及聯絡人名單，「我的手機被完全駭入了。接著是持續的威脅……從那天到今天，我沒有一天不是在地獄裡。」即便換了無數次聯絡方式，依然無法擺脫，只能被迫按照對方的要求行動，人生也因此徹底改變。

為了守住手機裡的祕密，張東周陷入了瘋狂借錢的惡性循環，「我除了完全按照他所說的去做之外，別無選擇。」不僅家人為了他變賣房子，急迫產生的債務更製造出另一個黑洞，最終損失數十億韓元。他坦承，在借錢過程中說了很多謊，導致許多人受傷，「我的掙扎或許守住了手機裡的祕密。但是，我那樣拚命想守護的，我平凡的『生活』、我手機裡的『人們』，還有『家人的幸福』，確實全部都失去了。」

▲張東周坦承自己被勒索。（圖／翻攝自Instagram／j__dongju）

對於為何選擇公開真相，張東周悲痛表示，自己現在已經沒有什麼可以失去的了，「對於因我而受傷及受害的人們，我衷心致歉。請原諒我。但若能相信並等待我，我會打起精神努力生活，一分一毫都不遺漏地全部償還。請幫幫我。」驚人真相引發譁然。