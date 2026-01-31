頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

▲ 頑童今晚在台中洲際棒球場開唱。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

頑童MJ116繼台北小巨蛋連開7場、場場完售寫下驚人紀錄後，氣勢再攀高峰，今起（31日）一連兩天唱進臺中洲際棒球場，2天共吸引5萬名粉絲朝聖，票房粗估進帳1.34億元，這次舞台規模是台北小巨蛋的3倍大，特別打造鑽石型延伸舞台，並設計敞篷跑車繞場橋段，讓歌迷能近距離感受頑童的舞台魅力，好友高爾宣也與上月20日才剛迎來二寶的老婆芮德現身力挺。

演唱會開場，頑童在滿天煙火中帥氣現身，以〈走跳〉揭開序幕，氣勢滂礡、瞬間點燃全場。大淵率先向台下喊話：「你們好嗎？對，這是頑童，你知道的！」瘦子則感性表示：「我們真的在這裡了，謝謝你們支持，你們真的沒有食言。」大淵接著說：「我們也是。」瘦子霸氣回應：「我們來了！」立刻掀起全場歡呼。

看到台下滿滿人海，瘦子詢問：「有人來看過小巨蛋的嗎？」現場不少歌迷舉手回應，他也預告今晚將唱好唱滿，「今天會唱很多歌，我一開場不是故意要兇你們的，是太上頭。」大淵立刻笑虧：「難怪火那麼大！」逗得全場大笑。

瘦子隨後霸氣表示：「我們不是大老遠到台中來看你們坐在椅子上的，這裡沒有什麼條款，據我所知，全場粉絲站起來！」一句話瞬間引爆氣氛，洲際棒球場2.5萬名觀眾齊聲尖叫、全體起立，現場宛如大型派對。