王祖賢59歲生日現身！宣布進駐小紅書：親吐近年真實生活心境

▲王祖賢接連開通抖音、快手與小紅書，59歲生日正式「網路復出」。（圖／翻攝自小紅書／王祖賢Joey，下同）



記者董美琪／綜合報導

31日迎來59歲生日的「凍齡女神」王祖賢，宣布進駐小紅書。久違透過社群平台與外界互動。她以影片形式分享近年生活心境，內容一曝光立刻引發關注，也讓外界再次聚焦這位多年未活躍於螢光幕前的經典女星。事實上，王祖賢日前已陸續開通抖音與快手帳號，短短7秒的抖音首支影片就吸引超過55萬次觀看，顯示其話題熱度依舊不減。

王祖賢在影片文字中向網友親切打招呼，寫下「大家好呀，來跟大家打個招呼，希望每個刷到我的人都開心喜樂……」，簡單一句話便掀起大量討論。事實上，她近期也同步開通快手帳號並發布首支影片，接連進駐中國主要短影音平台，讓外界對她未來動向充滿好奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於王祖賢這波社群「大動作」，部分陸媒揣測可能與直播帶貨布局有關，也有人聯想到是否為湖南廣電節目「偶像來了」提前暖身。不過，從留言區湧現大量經典電影劇照、昔日角色截圖來看，不少網友更在意的是這位昔日女神久違與粉絲互動的機會，也顯示她累積多年的影響力仍在網路世界延續。

王祖賢近年定居加拿大溫哥華，並開設艾灸館，生活步調轉趨低調而規律，卻也逐漸開始經營社群平台，分享近況。繼抖音與快手之後，她在31日迎來59歲生日當天，正式進駐小紅書，以影片方式吐露多年來的生活心境。

影片中，王祖賢以溫柔語氣向粉絲問候，坦言這些年過得安靜卻充實，逐步找到屬於自己的生活節奏。她提到，經營艾灸館讓她能透過艾葉燃燒的草本氣息，陪伴有緣人感受溫暖，也讓自己在日常中獲得內心平靜。閒暇時，她會陪伴毛小孩、照顧花草、享受散步時光，並感性表示，時間讓她愈來愈相信，最珍貴的就是當下。

談到為何開設新平台帳號，王祖賢直言，希望不再只是以演員身分出現，而是作為一名生活分享者，記錄工作日常、街角風景，以及情緒起伏時如何安頓自己的小方法。她也坦率表示，生活並非只有光鮮亮麗，許多平凡、瑣碎，甚至有些煩心的片刻，才構成真實的自己，而記錄這些過程，本身就是一種幸福。

在59歲生日這天，王祖賢期許自己持續保持平常心，珍惜熱愛與感恩，也幽默以「如何愛（艾）自己」作結。她最後承諾，未來將持續在平台分享生活點滴，期待與網友在留言區交流，也希望聽見大家的故事，再度展現她一貫溫暖從容的個人魅力。