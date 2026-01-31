直擊／粉絲大巨蛋排字應援太猛！TXT加碼二安「花車繞場」全場瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，他們週末一連兩天在臺北大巨蛋開唱，除了團體舞台，輪流帶來Solo表演，然竣熱血唱著最新歌曲〈Talk to You〉，脫下外套露出健壯胸肌，全場氣氛嗨到最高點。最後，粉絲更在唱到〈Beautiful Strangers〉時，舉字應援排字，5位成員起初沒發現，後來抬頭才震驚地喊：「哇，太瘋狂了」，還有人懊悔：「我忘記帶手機上台了啦！」

▲TOMORROW X TOGETHER首次攻上臺北大巨蛋，週末陪伴粉絲兩天。（圖／讀者提供）



TOMORROW X TOGETHER首次攻上臺北大巨蛋，除了氣勢磅礡的團體舞台，5人輪番帶來個人solo舞台，太顯以深情嗓音詮釋〈Bird of Night〉，情緒層層堆疊；秀彬則用〈Sunday Driver〉散發清爽又帶點少年感的青春氣息；休寧凱化身性感舞者，帶來〈Dance With You〉，魅力值瞬間拉滿；然竣登場演出〈Ghost girl〉、〈Talk to You〉，帥氣中帶著危險魅惑，氣場全開；最後杋圭以溫暖歌聲獻唱〈Take My Half〉，五人五色的演出，讓現場MOA看得目不轉睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TOMORROW X TOGETHER每次來台演出，必會獻唱中文歌曲，他們絞盡腦汁獻給MOA最特別的禮物，本次台北站巡演當然也有驚喜歌單，HUENINGKAI清唱一段〈想見你想見你想見你〉，以溫柔又深情的嗓音重新詮釋經典情歌，瞬間引發全場共鳴，現場的MOA喊著「安可」，他也爽快地表示「好的」，於是加碼第二次，超級寵粉。唱完中文歌後，他透露，最近正在學中文，過程中想到很多過去的事，承諾會一邊研究歌詞、一邊學習語言。

▲台灣粉絲大巨蛋排字應援太猛，TXT直呼「太瘋狂了」，還惋惜沒帶手機上台。（圖／讀者提供）



他們帶來中文驚喜歌單，粉絲方面則準備了排字應援，二樓區域的MOA（官方粉絲名）舉著「明天也一起吧」，相當整齊且清晰，讓5人看得驚喜，秀彬與休寧凱直呼：「看得很清楚欸，太瘋狂了！」看到歌迷的大禮，成員則無奈表示：「我現在很委屈，因為我手機沒帶上台！」希望歌迷拍下來放到Reels，謝謝粉絲的大禮。

首次站上臺北大巨蛋，太顯承認起初很擔心歌迷坐不滿場地，「其實不管是在哪裡，要在巨蛋這種場地演出不是件輕易的是，但我們在這裡可以唱到2天，讓我覺得『我一定要再回來一次』，那時候你們還會再來嗎？」台下呼喊著「會」，他則中文回答「約定」。

然竣也訴說心情：「真的很想念台灣，之前在台灣辦演唱會，讓我們感受非常好，這中間我們非常想要回來，這次在大巨蛋，面對這麼多的MOA，我們覺得很感動，我們不知道原來台灣MOA這麼可愛，我們下次一定要再見喔，謝謝我愛你們！」

杋圭也表示，「當初收到大巨蛋提案的時候，我們可以填滿那個場地嗎？抱著這樣半擔心、半期待的心情，看來我是白擔心了！」這趟來台父母跟著來，他露出靦腆笑容表示：「在台北這幾天，我跟爸、媽黏緊緊，聊了很多事情，他們現在還來看演唱會，大家還為我們做這麼漂亮的驚喜，這對他們來說一定會是記憶長存的回憶。」

▲TXT寵粉繞場兩次大巨蛋。（圖／讀者提供）

休寧凱接著說：「今天開場坐花車的時候，我就覺得這場演出一定會非常好玩，看著粉絲真的玩得非常開心，看得出來你們跳得很開心，謝謝你們第一天演唱會留給我們很好的回憶！」他最後用中文「你笑得好甜，愛你們」告白粉絲。

最後隊長秀彬致謝，「首先想要跟大家說感謝，讓我們可以在大巨蛋有演出的機會，還有也感謝你們陪我們邁出這第一步，這裡的食物真的好好吃，我剛剛在上台前還嗑了一碗牛肉麵，邊吃邊想說，如果開唱之前喝這麼熱的湯，可能我會有點不舒服，確實剛剛胃有點不舒服，我開場是抱著肚子跳舞，但我不後悔，因為那碗牛肉麵實在太好吃了！」

▲TXT加碼唱了二安才下台。（圖／讀者提供）



雖然演出告一段落，但在MOA此起彼落的安可聲中，TXT再度現身更以坐花車繞場的方式進行安可演出，看到5位成員再次近距離現身繞場，全場MOA很驚喜，現場尖叫聲不斷。而他們原本一度下台，後來加碼唱到二安，最後成員們輪流用中文向粉絲道別，「謝謝」、「晚安」，一句句溫柔叮嚀，為《ACT : TOMORROW》台北站首日演出畫下溫暖又圓滿的句點。TOMORROW X TOGETHER 2月1日還有一場演出，票券可在拓元售票購買，詳情請洽主辦單位遠雄創藝。