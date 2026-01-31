ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
具俊曄受訪哭到說不出話
無印良品五大類年度熱銷第一名公開
勇兔忍痛一年終動手術！頸戴護具報平安
首度跟老婆Lulu經營節目　陳漢典坦言「錄完不是很開心」

記者葉文正／台北報導

TVBS ORIGINALS實境節目《明星製作公司》電視版獨家播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六人共同製作網路影片的幕後過程。這次以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言，這次錄影「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

▲于美人(右)與楊銘威。（圖／TVBS）

▲于美人(左)與楊銘威。（圖／TVBS）

六位明星抽籤決定職務，挑戰不同於以往的幕後角色。黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，他說：「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」隨著拍攝展開，明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

▲于美人(右)與楊銘威。（圖／TVBS）

▲曾莞婷。（圖／TVBS）

相較於節目呈現的輕鬆氣氛，幕後製作過程其實充滿挑戰，陳漢典表示這一集時間很短、預算也相當有限，Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費一萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」一句話道出節目製作背後的真實壓力，也因此「人脈經營」不僅是主題，更成為這集的關鍵。

▲于美人(右)與楊銘威。（圖／TVBS）

▲首度拍東西兵荒馬亂。（圖／TVBS）

對此，曾莞婷心態則顯得相對從容，她自信笑說，好友與人脈向來是自己的強項，反而很享受這樣的主題。楊銘威也為此率先邀請于美人擔任本集主持人，她更是親自料理美食，為節目增添一大驚喜，楊銘威感性表示，在沒有任何條件、沒有利益交換的情況下，朋友們仍願意義氣相挺，這件事本身就很感動。

這集六位明星各自動用私下交情邀請好友助陣，包括張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda與Juicy等，各方好友來賓齊聚一堂，讓「現在不准笑」的遊戲創造不少驚喜，也成為一大看點。

儘管製作過程兵荒馬亂，影片上線後仍交出亮眼成績，觀看次數突破32萬次，從錄影結束後的失落檢討，到最終獲得觀眾肯定，六人表示，這次經驗雖然不完美，卻讓他們更清楚看見節目節奏、觀眾反應與製作現實之間的落差。

馨儀突不適自虧「戀綜結果」　青峰推薦：去擅長的草原XD

ETtoday星光雲

