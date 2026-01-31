專訪／星爵驚「有人跟ChatGPT結婚」！蕾貝卡弗格森自爆用AI蓋雞舍　他傻眼

記者蕭采薇／台北－倫敦連線專訪

好萊塢男星「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）與氣質女星蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）首度合作，在科幻驚悚新片《關鍵公敵》（Mercy）中展開精采對手戲。兩人接受《ETtoday星光雲》專訪，談起AI科技的日新月異，克里斯普瑞特忍不住驚嘆：「現在居然有人跟ChatGPT結婚！」

▲《關鍵公敵》克里斯普瑞特（右）與蕾貝卡弗格森（左）接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／ETtoday）



而當被問到私下如何使用AI時，蕾貝卡弗格森竟給出「蓋雞舍」的超跳痛答案，讓克里斯普瑞特當場傻眼笑喊：「妳突然變得更有趣了！」

從《雲端情人》到《關鍵公敵》 克里斯普瑞特：幻想變成了科學

克里斯普瑞特曾在經典AI電影《雲端情人》（Her）中演出，如今在《關鍵公敵》再次面對人工智慧議題，他感觸良多。他回憶當年拍攝《雲端情人》時，人類愛上作業系統似乎還很遙遠，「但現在真的有人跟ChatGPT的角色結婚、投入一生談戀愛。」讓一旁的蕾貝卡弗格森驚訝反問：「這合法嗎？」

▲與蕾貝卡弗格森（左）聽到克里斯普瑞特（右）說有人和ChatGPT結婚，驚掉下巴。（圖／ETtoday）



克里斯普瑞特金句連發，形容十幾年前的AI電影重點在於「幻想」（Fiction），「但今天雖然也是科幻，重點卻變成了非常真實的『科學』（Science）。我們理所當然地接受這是現實，因為這確實就是現實。」精闢見解讓蕾貝卡弗格森大讚說得好，還要偷把這句話學起來用。

模仿Siri當機器人 克里斯普瑞特挑戰「60分鐘不動」崩潰

片中蕾貝卡弗格森飾演冷酷的AI機器人，她透露自己聽了大量的「Siri」聲音來揣摩，「我的設定空間大概是2.2%，腦中一直有Siri的聲音當作基調，想辦法讓聲音聽起來單調。」

▲《關鍵公敵》中，克里斯普瑞特意外被控殺妻，得對決AI審判法官。（圖／索尼提供）

相較之下，克里斯普瑞特則面臨肢體受限的挑戰，他在片中長時間被綁在椅子上。他笑說這自然產生了真實的「幽閉恐懼感」，尤其長鏡頭一拍就是40、50分鐘，「你會驚訝發現自己多常想摸臉、抓脖子或是擦汗。我挑戰任何人坐著一小時不動、不摸臉，而且還是在恐慌狀態下。」兩人更開玩笑說這可以發起一個「60分鐘動彈不得恐慌挑戰」。

男神用AI做菜單 女神竟拿來「蓋雞舍」

當被問到現實生活中最常請AI幫什麼忙？克里斯普瑞特展現居家好男人的一面，透露會用ChatGPT規劃一週的家庭菜單，甚至直接連結外送平台買食材，「這對烘焙和烹飪很有幫助。」

▲《關鍵公敵》克里斯普瑞特（右）飾演刑警。（圖／索尼提供）

沒想到蕾貝卡弗格森的答案更驚人：「我主要是用來蓋雞舍。」她表示自己喜歡建築結構，會利用AI找尋靈感。這個答案讓克里斯普瑞特瞪大眼睛驚呼：「這太不可思議了！我不知道妳有這種智慧，妳是設計師？妳會蓋雞舍？」蕾貝卡則幽默回應：「我不算會，但我把概念弄出來，然後讓我的維修師傅去做。」《關鍵公敵》帶著北美票房冠軍的氣勢，30日起推出口碑場，2月6日正式在台上映。

▲《關鍵公敵》克里斯普瑞特（右）與蕾貝卡弗格森（左）接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／ETtoday）