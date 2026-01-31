黃河車上「餵食」陳姸霏甜炸！導演逼：要非常帥　馬俊麟「剛出獄」藏洋蔥

記者蕭采薇／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》熱播中，劇中陳姸霏與黃河的感情線終於開花結果！一場黃河在車上貼心餵陳姸霏喝蘋果牛奶的戲碼，粉紅泡泡滿天飛。不過黃河卻爆料，這場浪漫戲背後壓力超大，因為導演竟然下令「要非常帥」，讓他當場崩潰。

▲《人生只租不賣》感情線展開，陳姸霏遇酒醉房客，黃河趕來救她。（圖／公視台語台提供）

黃河車上餵奶 被逼耍帥壓力大

劇中幸琪（陳姸霏 飾）和程軒（黃河 飾）雙雙掛病號，在互相照顧下好感萌芽。其中一場幸琪發燒撒嬌想喝蘋果牛奶，黃河貼心餵食的畫面讓觀眾心動不已。但黃河透露，拍攝時導演特別強調：「程軒看起來一定要帥！要非常帥！」讓他壓力爆表，為了在自然動作中精準傳達心動感，微調了很久。反倒是陳姸霏太認真，導演喊卡前就把整罐蘋果牛奶喝光光，讓攝影師忍不住提醒：「不用喝完啦！」

▲黃河在《人生只租不賣》食物中毒，陳姸霏默默照顧他。（圖／公視台語台提供）



馬俊麟剛出獄 兇臉藏洋蔥惹哭網

除了甜寵劇情，本週也迎來重磅洋蔥。馬俊麟將在第8集驚喜登場，飾演剛出獄的「田家揚」，外表看似凶神惡煞，接手母親生前以佛心價出租的學區房。原想解約賣屋的他，在踏進久違的老家後，揭開了母親深藏多年的愛與思念。馬俊麟展現動人演技，詮釋浪子回頭的遺憾，預計將讓不少觀眾看哭。

▲馬俊麟在《人生只租不賣》和陳姸霏有不少對手戲。（圖／公視台語台提供）

導演租屋像面試 馬俊麟遇佛系房東

談到租屋經驗，導演王逸鈴笑說曾遇過「面試型房東」，看房像逛展覽，還得進小房間被單獨面談。馬俊麟則自認幸運，從大學租屋至今都遇到好房東，現在的工作室更是「10幾年沒漲過房租」，讓他直呼是上輩子修來的福氣。

▲馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》透過租屋故事重新定義「家」的想像，全劇12集，每週日晚間8點於公視台語台首播，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。