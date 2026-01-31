163braces開高衩性感開唱！　合體傻白主唱當眾「靈魂拷問」

▲ 163braces吳朵芸台北開唱。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

163braces吳朵芸《海螺記：造船計劃》巡迴演唱會去年自家鄉高雄啟航，一路航向香港、北京、上海、南京、深圳、廣州等城市，昨（30 日）唱回台北Zepp New Taipei， 以「海盜美學」全新造型登場，全場樂手也一致換上海盜裝束，現場宛如巨型海盜船，163braces 興奮表示：「這是我的圓夢計劃，歡迎大家與我一起展開神鬼奇航！」

▲▼ 163braces吳朵芸邀請蔡維澤擔任嘉賓。（圖／形上娛樂提供）





163braces 以刷電吉他強勢開場，一口氣連唱〈控制〉、〈murmur〉、〈泥潭〉，接著拿起口風琴為〈鳥〉增添懸疑驚險的氛圍，再坐下彈奏鋼琴演唱〈不存在〉展現多重才藝，演唱會亮點不斷，熱愛與歌迷互動的 163braces 此次更進行大膽實驗，在舞台上 「一人分飾兩角」，同時擔任歌手與串場主持人。



演唱會嘉賓驚喜邀請到「傻子與白痴」主唱蔡維澤，兩人合體獻唱〈沒有人回答的問題〉與〈在沒有答案的日子裡〉，163bracese更展開「快問快答」環節，對蔡維澤發起靈魂拷問，被問：「今天的演唱會名稱？」蔡維澤把「造船計劃」口誤說成「造床計劃」，引爆全場笑聲。



演唱會尾聲，163braces 感性吐露心聲：「好開心這艘船快造完了。在好多次挫敗和喪氣的時候，謝謝同事們在我覺得自己已經不能再來一遍時，用各種方式告訴我，我一定可以、我做得到。」她也笑說：「自己常常先情緒爆炸喊著我受夠了，但隔天起床想到他們這麼相信我，就覺得那再來一次好了！」

