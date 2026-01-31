方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」！　報案發不自殺聲明

記者蔡宜芳／綜合報導

台語歌手方順吉近日疑似捲入桃色糾紛，被一名女網友影射邀約開房，還被對方男友激動對質。對此，方順吉31日在社群曬出報案單強硬反擊，怒嗆：「從頭到尾是誰恐嚇誰？」質疑對方設局「仙人跳」，他更發表不自殺聲明，堅定捍衛自身名譽。

▲方順吉捲入桃色糾紛，31日直奔警局報案。（圖／翻攝自Facebook／方順吉Gene）

根據《中時新聞網》報導，事件起因於施姓女網友曬出截圖，影射方順吉邀約過夜，隨後，女方男友激動對質，卻意外扯出男方疑似索討「16萬8888元紅包」的案外案。對此，方順吉在臉書憤怒發文，表示自己已完成報案手續，並將所有資料交給警方與律師處理，「過程...我就不浪費大家的時間解釋了。」強調不想為了小事浪費社會資源，目前暫不考慮接受任何訪問或召開記者會。

▲方順吉曬報案單。（圖／翻攝自Facebook／方順吉Gene）

方順吉表示，後續將全權交由檢警偵辦，「未來賠償所得，扣除律師相關費用後，其餘全捐給臺灣向陽關懷協會（雲林會）。」為求謹慎，他還特別發出「不自殺聲明」，並標註「留言的請自重，律師會截圖」警告酸民。