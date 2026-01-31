影／千人塞爆桃機「零人推擠」！LingOrm抵台見整排娃娃融化　伸手一一幫開光

記者蕭采薇／台北報導

被譽為「泰百天花板」的泰國超人氣GL CP組合「LingOrm」，成員Ling（鄺玲玲）和Orm（Kornnaphat Sethratanapong）為了見面會，31日旋風抵達台灣。桃園機場一早就被人海淹沒，至少湧入千名粉絲接機，人龍從接機大廳一路排到機場外。為了迎接女神，有粉絲甚至提早16小時就來卡位，展現驚人熱情。

▲被譽為「泰百天花板」的GL CP組合「LingOrm」，31日旋風抵達台灣。（圖／翻攝自X／LingOrm CH3 Official）

見一整排「Goldie」融化 伸手摸頭「開光」

粉絲為了這次接機做足準備，特地在紅龍前擺放了一整排的應援吉祥物「Goldie」娃娃。Ling和Orm一踏入大廳，看到這可愛的陣仗瞬間眼睛都亮了，不僅停下腳步欣賞，更親切地上前一一觸摸娃娃，被粉絲戲稱是女神親自「開光」加持。

▲「LingOrm」見到粉絲的應援娃娃，開心的上前「開光」。（圖／翻攝自X／LingOrm CH3 Official）



當兩人現身時，現場爆發出震耳欲聾的「LingOrm！LingOrm！」歡呼聲，氣勢驚人。不少路過旅客和觀光客被這陣仗嚇到，紛紛拿起手機拍攝並詢問是哪位大明星，甚至一度誤以為是韓星抵台。當得知是泰國女神時，路人也驚嘆如今「泰流」崛起，影響力已非同小可。

千人接機「零推擠」 陸粉看傻：台灣秩序太牛逼

雖然現場聚集上千人，且還發生一段有粉絲帶寵物狗到場，意外引起他人過敏的小插曲，但整體秩序依然令人驚艷。有別於先前LingOrm赴陸活動時在機場遭遇嚴重推擠、寸步難行的驚悚畫面，台灣粉絲展現了極高水準。官方社群也在放出影片的同時表示：「謝謝你們溫暖的歡迎。」

▲台灣粉絲展現超開水準，現場「摩西紅海」開導，千人接機零人推擠。（圖／翻攝自X／LingOrm CH3 Official）

現場應援團隊不斷提醒「讓出通道」、「不要影響旅客」，當偶像出現時，千人死守紅龍線，沒有任何人衝出封鎖區，而是保持距離熱情揮手。這宛如摩西分海般的完美秩序，讓不少在社群觀看直播的簡中圈粉絲都忍不住讚嘆：「台灣的秩序真的太牛逼了！」

歷經波折終相見 守約回來見粉絲

其實LingOrm與台灣粉絲的緣分頗深，兩人先前來台舉辦見面會時，當時就對台灣粉絲的禮貌與秩序留下深刻印象。雖然去年一度傳出因主辦單位爭議，導致粉絲抵制而取消見面會的風波，但LingOrm並沒有放棄台灣粉絲，歷經波折終於再次踏上這片土地。看到女神信守承諾歸來，也讓堅守在機場的粉絲感動直呼：「這一切等待都值得了！」

▲Ling全程面帶笑容，與接機粉絲打招呼。（圖／翻攝自X／LingOrm CH3 Official）

▲桃機裡外都有等候LingOrm來台的粉絲。（圖／翻攝自X／LingOrm CH3 Official）