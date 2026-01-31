記者蔡宜芳／綜合報導

大陸24歲歌手陳雪凝因演唱〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉在抖音爆紅，她於去年12月嫁給富二代李瑞濱（Louis），並在今年1月17日舉辦婚禮。不料，婚禮才剛結束，李瑞濱便遭連環爆出疑似劈腿、有私生子的傳聞，近日更被發現刪除了夫妻倆的影片，引發熱議。

▲陳雪凝在17日才剛辦完婚禮。（圖／翻攝自微博／陳雪凝）

李瑞濱在婚後深陷輿論風暴，不僅遭質疑富二代的身分，更被爆出婚前劈腿。雖然出軌已被證實為假消息，但他本人卻在26日投下震撼彈，坦承自己確實有一個私生子，每月也都會付人民幣3萬元（約新台幣13.7萬元）的撫養費給孩子生母。

▲李瑞濱承認自己有非婚生子女。（圖／翻攝自微博）

面對丈夫接二連三的爭議，雖然陳雪凝在27日低調表示「一切都好」，隨即關閉留言功能，似乎不願對外界的各種揣測做出過多回應。而李瑞濱沒多久就被網友發現，他刪光了在抖音與妻子的互動內容，還解散了5000人的粉絲群組。

李瑞濱的刪文舉動雖引發部分網友質疑，但也有人認為他是為了「降低關注度」以保護私生活。也有網友指出，就在李瑞濱刪文的前4天，他和陳雪凝還在香港親密散步、觀看BLACKPINK的演唱會，感情依舊甜蜜。

▲李瑞濱刪光和陳雪凝的互動貼文。（圖／翻攝自微博）