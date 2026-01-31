直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神李棟旭31日下午在台大體育館一樓，舉辦睽違8年的台北粉絲見面會「MY SWEET HOME」，他準備了豐富有趣的問答互動、趣味遊戲、還親切回答來自粉絲的各種好奇提問，勾起台下粉絲滿滿回憶。為了見面會，李棟旭30日提早抵台，他在路上也被粉絲認出來，直呼幸好自己人氣還在。

▲李棟旭31日在台北舉辦粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）



李棟旭與好久不見的台灣粉絲終於相聚，隔了許久再來，他表示感覺新鮮又舒服，30日趁空在台北各處走走拍照，沿路不少人認出來打招呼，他幽默笑喊慶幸自己人氣還在，他也表示很想逛台北夜市，現場粉絲踴躍舉手要當導遊，李棟旭則笑說這麼多人一起，那可能會變得不太方便。

▼▲李棟旭現場聊2026年計劃。（圖／記者周宸亘攝）



聊起2026年計劃，李棟旭表示希望更常跟父母聯絡，2025年底接到爸爸打來責問「你可以自己一個人活得很好，都不用跟家人聯絡嗎？」他則現場表示，家人是珍貴的存在，希望2026年可以好好跟他們聯絡。他也透露，2026年希望可以偷偷來台旅遊，「來台五、六次了，都是來工作，大家如果街上碰到我請不要太激動！」他閒話家常表示，首爾30日零下12度，但來到台北像春天的天氣，他笑喊：「看到路上有人穿長版羽絨衣覺得很不可思議，非常有趣！」

▲李棟旭許願希望有機會來台旅遊。（圖／記者周宸亘攝）



凍齡男神李棟旭這次訪台狀態極佳，帥氣外型及服裝引來台下陣陣尖叫，台灣粉絲們早已興奮期盼著他再度訪台，李棟旭台灣粉絲團精心準備了各項場內及場外應援，活動當天會場外有設置人形看板和打卡框，開放大家拍照留下美好回憶。