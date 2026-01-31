ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

具俊曄受訪哭到說不出話
無印良品五大類年度熱銷第一名公開
勇兔忍痛一年終動手術！頸戴護具報平安
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 小冬瓜 郭書瑤 吳宗憲 陳漢典 凱薩琳 奧哈拉 麥考利

直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神李棟旭31日下午在台大體育館一樓，舉辦睽違8年的台北粉絲見面會「MY SWEET HOME」，他準備了豐富有趣的問答互動、趣味遊戲、還親切回答來自粉絲的各種好奇提問，勾起台下粉絲滿滿回憶。為了見面會，李棟旭30日提早抵台，他在路上也被粉絲認出來，直呼幸好自己人氣還在。

▲▼李棟旭粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李棟旭31日在台北舉辦粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

李棟旭與好久不見的台灣粉絲終於相聚，隔了許久再來，他表示感覺新鮮又舒服，30日趁空在台北各處走走拍照，沿路不少人認出來打招呼，他幽默笑喊慶幸自己人氣還在，他也表示很想逛台北夜市，現場粉絲踴躍舉手要當導遊，李棟旭則笑說這麼多人一起，那可能會變得不太方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李棟旭粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲李棟旭現場聊2026年計劃。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼李棟旭粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

聊起2026年計劃，李棟旭表示希望更常跟父母聯絡，2025年底接到爸爸打來責問「你可以自己一個人活得很好，都不用跟家人聯絡嗎？」他則現場表示，家人是珍貴的存在，希望2026年可以好好跟他們聯絡。他也透露，2026年希望可以偷偷來台旅遊，「來台五、六次了，都是來工作，大家如果街上碰到我請不要太激動！」他閒話家常表示，首爾30日零下12度，但來到台北像春天的天氣，他笑喊：「看到路上有人穿長版羽絨衣覺得很不可思議，非常有趣！」

▲▼李棟旭粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李棟旭許願希望有機會來台旅遊。（圖／記者周宸亘攝）

凍齡男神李棟旭這次訪台狀態極佳，帥氣外型及服裝引來台下陣陣尖叫，台灣粉絲們早已興奮期盼著他再度訪台，李棟旭台灣粉絲團精心準備了各項場內及場外應援，活動當天會場外有設置人形看板和打卡框，開放大家拍照留下美好回憶。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李棟旭

推薦閱讀

具俊曄受訪哭到說不出話！雨天堅持守候墓園　淚回：熙媛比我辛苦

具俊曄受訪哭到說不出話！雨天堅持守候墓園　淚回：熙媛比我辛苦

5小時前

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

2小時前

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

1/30 17:16

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天…火速空運給她穿

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天…火速空運給她穿

6小時前

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」未來動向曝

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」未來動向曝

7小時前

十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

1/30 18:01

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

11小時前

去年才剛加入玖壹壹公司　郭書瑤驚曝「今年預計離開台灣」！

去年才剛加入玖壹壹公司　郭書瑤驚曝「今年預計離開台灣」！

19小時前

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

10小時前

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

1/30 14:32

快訊／《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲　合體麥考利克金成絕響

快訊／《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲　合體麥考利克金成絕響

15小時前

賓賓哥再起爭議　嗆大甲媽遭網友圍剿

賓賓哥再起爭議　嗆大甲媽遭網友圍剿

5小時前

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜

&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜
King & Prince抵達台北！ 台灣Tiara熱情告白..永瀬廉害羞笑

King & Prince抵達台北！ 台灣Tiara熱情告白..永瀬廉害羞笑
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護
李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

看更多

【一審出爐】涉懷孕歧視諷「阻礙成長的殘葉」！　呂秋遠一審判賠60萬

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

37分鐘前21

HYBE首組站上大巨蛋！TXT才唱第一首感動泛淚　然竣：每天倒數來這

46分鐘前0

蔡佩軒遇生日驚魂！　遊越南「竟食物中毒」緊急送醫

1小時前25

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」！喪父又遭跟蹤騷擾　網嚇壞：認不出來

2小時前40

WINNER宋旻浩曠職遭起訴「3月將出庭」　律師分析：最高可判3年

2小時前62

直擊／《鬼滅》歌姬LiSA現台北車站！竟遇火警大響　超猛清唱神曲

2小時前75

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

4小時前20

串流收視週榜／《赤手獨攀101》全球第3觀看數揭曉！5強作台人瘋看

5小時前3428

具俊曄受訪哭到說不出話！雨天堅持守候墓園　淚回：熙媛比我辛苦

5小時前818

賓賓哥再起爭議　嗆大甲媽遭網友圍剿

讀者迴響

熱門新聞

  1. 具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦
    5小時前6826
  2. 孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應
    2小時前125
  3. 曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他
    1/30 17:16223
  4. 趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天
    6小時前268
  5. AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」
    7小時前124
  6. 十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈
    1/30 18:01141
  7. 老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」
    11小時前124
  8. 郭書瑤驚曝「今年預計離開台灣」！
    19小時前122
  9. 金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！還原車禍始末
    10小時前83
  10. Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布吳宗憲證實
    1/30 14:3242
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合