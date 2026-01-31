大港開唱卡司+1！　芬蘭大咖歌手參戰　攜1.9億神曲來台

▲▼ 咖力亞 (Käärijä)來自芬蘭。（圖／出日音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

2026大港開唱陣容公布一波比一波精彩，最新釋出一位國際貴客，來自芬蘭曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的咖力亞 (Käärijä)，將以最洗腦與動感的音樂旋律，為本屆大港開唱注入最不同面貌的「人生滋味」，咖力亞驚喜吶喊：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情！」

芬蘭歌手咖力亞 (Käärijä)，曾在2023年參加頗具盛名的歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)，當時他以一首極富節奏感和能量的歌曲〈Cha Cha Cha〉，成功征服現場數萬樂迷與評審雙耳，該首歌目前在數位串流平台已經累積超過1.9億播放次數。

至於大港開唱是如何跟咖力亞(Käärijä)搭上線？也是因為某次欣賞到他在歐洲歌唱大賽的魔性演出，團隊被他飽滿演出能量深受感動，在歷經討論多次後，決定跨海提出邀請，歷經來回溝通，終於確定能把這位來自北歐的貴客，從寒冷的國家邀請到熱帶島國演唱。

