麥考利克金心碎發聲！　悼《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉：我會想念妳，媽媽

記者蕭采薇／綜合報導

在經典電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親「凱特」的加拿大女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）傳出離世消息，享壽71歲。這項噩耗讓全球影迷震驚不已，而片中飾演兒子「凱文」的麥考利克金（Macaulay Culkin）稍早也在社群媒體上悲痛發聲，他貼出兩人昔日的劇照與近期合照，寫下：「我的心碎了，妳永遠是我最好的媽媽。」

▲《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉（左）和麥考利克金（右）飾演銀幕母子。（圖／劇照）

永遠的母子情！麥考利克金：世界失去了一個傳奇

麥考利克金在得知「媽媽」離世後，於Instagram貼出一張全黑照片以及兩人的合影，文字中難掩哀傷。他寫道：「無法用言語形容我此刻的悲傷。謝謝妳曾是那個在螢幕上最愛我、也最糊塗的媽媽。世界失去了一個傳奇喜劇演員，而我失去了一位摯友。」

▲凱薩琳奧哈拉（右）和麥考利克金（左）2023年曾經合體。（圖／達志影像／美聯社）

他在文末更感性地用劇中角色的口吻說道：「我會永遠想念妳，媽媽。——愛妳的凱文（Kevin）。」這段話瞬間惹哭數萬網友，紛紛湧入留言區安慰：「這是我看過最心碎的告別」。

2023重逢成絕響 曾笑稱「把凱文忘記兩次」

這對影史經典母子的情誼延續了30多年。2023年底，麥考利克金在好萊塢星光大道留名時，凱薩琳奧哈拉是唯一的致詞嘉賓。當時她雖然在台上幽默自嘲是「把你忘在家裡兩次的假媽媽」，但言語中對麥考利克金充滿驕傲與疼愛。

▲好萊塢女星凱薩琳奧哈拉離世，享壽71歲。（圖／路透社）

當時麥考利克金看著凱薩琳的眼神充滿濡慕之情，兩人在台上緊緊相擁的畫面被視為「最強回憶殺」。沒想到那次公開合體竟成絕響，如今影迷只能透過電影，懷念這位永遠在大喊「凱文！」的溫暖母親。