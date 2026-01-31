HYBE首組站上大巨蛋！TXT才唱第一首感動泛淚　然竣：每天倒數來這

記者吳睿慈／台北報導

南韓高顏值5人男團TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，出道邁入第7個年頭，展開第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》，台北站於本週末連續兩天登場。演唱會31日迎來第一天，隨著黃色光束照亮全場，5位成員分別搭著2輛花車沿著場內繞行現身，從開場零死角寵粉，讓現場逾2.5萬名MOA的尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂。

▲TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下藝人首組站上臺北大巨蛋。（圖／讀者提供）



TOMORROW X TOGETHER大巨蛋演出以花車繞場的形式揭開序幕，然竣熱情喊著「台北What’s up」、「大家站起來」，炒熱氣氛，緊接著，太顯先用中文打招呼「大家好，我是太顯」，繼上次巡演經過1年半，終於再次回到台北開唱，他感性地說著：「終於在臺北大巨蛋跟MOA見面了，從第一首開始就有點感動哽咽了，因為有你們，所以我們來到更大的場地，謝謝你們幫我們填滿，我會盡全力讓大家幸福的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然竣也用中文告白「想你們了」，他表示「每天都在倒數來到大巨蛋的日子」，並切換成中文「準備好了嗎」。杋圭也回想起2024年訪台開唱的演出，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得填滿著演唱會場地的MOA美妙的大合唱，我今天也會期待MOA的大合唱喔！」

▲TXT才唱第一首就感動泛淚了，然竣表示「每天都在倒數來到臺北大巨蛋的日子」。（圖／讀者提供）



休寧凱則搶先拜早年，先用一句「大家新年快樂」與粉絲問候，最後隊長秀彬也發表心情「在長時間的等待之下，終於可以見面，真的很開心，能夠讓我們站上台北大巨蛋，我要一位一位感謝MOA」，希望歌迷可以好好享受特別的夜晚，在然竣的帶領下，歌迷以熱情尖叫聲回應。

秀彬搶先暗示「其實這次我們沒有準備安可，但如果MOA夠熱情有享受我們的演出，我們準備好會被召喚出來，奉陪到底！」全場歌迷尖叫聲掀頂，打算用盡力氣把他們喚出安可。