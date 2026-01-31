直擊／《鬼滅》歌姬LiSA現台北車站！竟遇火警大響　超猛清唱神曲

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／《鬼滅》LiSA人在台北車站！竟遇火警大響　超猛清唱神曲

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣歌姬LiSA將在6月19日、20日首度攻上台北小巨蛋開演唱會，為了宣傳演唱會，她31日來到台北，並快閃現身台北車站1樓廣場舉辦快閃見面會，不料，現場突然響起火災警報聲，所幸並非真正發生意外，警報解除後活動照常進行。

▲▼ 日本歌姬LiSA宣傳2026小巨蛋演唱會快閃北車。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼LiSA特地來台灣宣傳演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本歌姬LiSA宣傳2026小巨蛋演唱會快閃北車。（圖／記者黃克翔攝）

LiSA於31日現身台北車站，見面會一開場，粉紅舞龍舞獅先送上一段表演，只是期間北車突然響起火災警報「一樓疑似有火災，確認中」，讓場主持人一度尷尬：「這是插曲嗎？」所幸插曲很快解除。

▲▼ 日本歌姬LiSA宣傳2026小巨蛋演唱會快閃北車。（圖／記者黃克翔攝）

▲LiSA在北車快閃，主辦準備了舞龍舞獅。（圖／記者黃克翔攝）

藝人也很敬業，LiSA不受突發影響，開心中文問候：「你好大家！謝謝你們來了！」現場拜早年「祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財！」還說：「大家新年快樂，馬到成功，and馬年行大運～」並親自宣布即將在6月19日、20日台北小巨蛋開演唱會。

▲▼ 日本歌姬LiSA宣傳2026小巨蛋演唱會快閃北車 。（圖／記者黃克翔攝）

▲LiSA來台拜早年。（圖／記者黃克翔攝）

活動尾聲，雖然主持人有先打預防針表示「今天不會唱〈紅蓮華〉」，但LiSA寵粉滿分，現場清唱〈紅蓮華〉，令歌迷驚喜不已。現場她也親口宣布兩場小巨蛋售票資訊，確認2月5日至2月8日將在Ticket Plus遠大售票系統進行第一波實名登記抽選，詳情可至主辦單位臉書查詢。

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

