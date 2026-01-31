WINNER宋旻浩曠職遭起訴「3月將出庭」　律師分析：最高可判3年

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團WINNER成員宋旻浩因服役期間涉嫌多次擅離職守、表現懈怠，遭到檢方不拘留起訴，暫定於3月24日出庭。據悉，檢方透過GPS掌握證據，宋旻浩也已大致承認犯行。而經紀公司也宣布5月演唱會將排除宋旻浩，改以3人體制回歸。

▲宋旻浩因涉嫌在服役期間擅離職守，遭到檢方起訴。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

綜合韓媒報導，檢方調查發現，宋旻浩在2023年至2024年擔任社會服務要員期間，涉嫌無正當理由擅離職守。檢方透過手機數位鑑識、確認衛星定位系統（GPS）紀錄等獲取客觀證據，並確認了追加的曠職事實。宋旻浩原本要在2024年12月23日退伍，卻在最後關頭爆出服役不實疑雲，檢方也強硬表態：「將全力維持公訴，確保能對其施以與罪行相符的處罰。」

宋旻浩最初接受調查時，曾辯稱「是按照規定服勤」、「服役並無問題」，但歷經三次傳喚後態度轉向。兵務廳強調，若調查證實服役不實，將採取「取消解除召集」處分，並要求重新服役。

▲宋旻浩將缺席WINNER的演唱會。（圖／翻攝自X／yginnercircle）

對此，LAWEL法律事務所的金康浩律師在電台節目中《事件X檔案》表示：「雖然會根據宋旻浩曠職的天數等而有所不同，但兵役法規定擅離職守最高可處3年徒刑，而遲到、擅自早退、擅離服役地點最高可處1年徒刑。雖然有意見認為宋旻浩『應以陸軍現役身分重新入伍』，但因其已完成服役，在現行兵役法上是不可能的。」

這場風波對WINNER的形象造成重擊，特別是宋旻浩過去因恐慌障礙與躁鬱症接受治療而獲判補充役，如今卻爆出勤務態度散漫，對比同期隊友姜昇潤順利完成現役軍旅生活，更引發輿論公憤。YG娛樂已正式宣布5月的公演將改以3人體制回歸，徹底排除宋旻浩。