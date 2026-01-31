快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

記者葉文正／台北報導

孫協志與夏宇童即將在2月14日舉行婚宴，不過日前演藝工會尾牙，孫媽媽接受媒體訪問時，提到自己並沒有受邀參加婚宴，對於孫夏要不要生小孩，她表示祝福，但認為不生也可以，今天孫協志參加電玩活動時表示，一定會邀請媽媽，但過年是否回高雄則說還要規劃。

▲孫協志今提到婚宴進度。（圖／記者葉文正攝）

日前孫媽媽(孫麗鈞)參加演藝工會尾牙，難免被問到孫協志與夏宇童婚宴，但她沒有多談，僅說沒有受邀，對於兩人未來是否生小孩則是說：「祝福他們早生貴子呀，但是不生也是可以。」並沒有強制要兒子媳婦傳宗接代。

▲孫協志說會邀媽媽。（圖／記者葉文正攝）

孫協志聽到媽媽對外發言，今天則表示：「會啊，會會，一定會，一定會對對對就是雙方的家長都會邀請。」

▲孫協志媽媽稱沒有受邀參加婚宴。（圖／記者葉文正攝）

而5566成軍 24週年，在婚禮上會否合體？孫協志則說：「「沒有啊，因為我剛說像仁甫，他就很早就已經確定他不會來，他不在臺灣，因為他很早就安排好，我那時候幾乎是過年了，他們其實早早就已經規劃出國了。」

而陳漢典跟 Luru的婚禮意外引發了嘻小瓜包紅包行情的討論，孫協志說：「我覺得就這事情，包多少本來就是大家的一個心意，以及個人的經濟能力與狀況，所以包多包少都是所有賓客的一個心意，這個話題我覺得實在是說真的也是蠻無聊的。」