李雅英遭出征…兒福聯盟發聲！
一切要按計劃走的三大星座！
國際名模「陳屍家中」得年21歲
2月7日星座運勢／財神到！天蠍正偏財雙漲　雙魚有望加薪

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：勤勞會得讚賞

感情：放下糾結執念

財運：財運起伏較大

幸運色：海藍色

貴人：水瓶

小人：雙魚

雙子座 ♊

工作：致力完成任務

感情：容易產生誤會

財運：消息需要查證

幸運色：紅棕色

貴人：摩羯

小人：金牛

天秤座 ♎

工作：維持同事和諧

感情：大方接受感情

財運：增加投資知識

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：處女

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：以淡定來面對

感情：互動變為平淡

財運：多學理財思維

幸運色：普洱色

貴人：天蠍

小人：天秤

金牛座 ♉

工作：獨自完成工作

感情：心境較為孤獨

財運：沒有白吃午餐

幸運色：奶茶色

貴人：獅子

小人：牡羊

處女座 ♍

工作：公司高層訪視

感情：慎防入三角戀

財運：恐破財多留意

幸運色：抹茶色

貴人：金牛

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：效率得到認可

感情：主動追求對象

財運：業績蒸蒸日上

幸運色：原木色

貴人：天秤

小人：摩羯

天蠍座 ♏

工作：多元應變難題

感情：不必反覆悲傷

財運：正偏財運提升

幸運色：冰晶色

貴人：射手

小人：天蠍

雙魚座 ♓

工作：行動力為關鍵

感情：人緣桃花滾滾

財運：近期有望加薪

幸運色：黃金色

貴人：處女

小人：射手座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：主動完成雜務

感情：多多出外旅遊

財運：出外逢財貴人

幸運色：橘紅色

貴人：牡羊

小人：雙子

獅子座 ♌

工作：嶄新的新方針

感情：過去已是塵埃

財運：放下舊有觀念

幸運色：青綠色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

射手座 ♐

工作：以不變應萬變

感情：小事不必掛心

財運：穩健保守策略

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

