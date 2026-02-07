2月7日星座運勢／財神到！天蠍正偏財雙漲 雙魚有望加薪
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：勤勞會得讚賞
感情：放下糾結執念
財運：財運起伏較大
幸運色：海藍色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：致力完成任務
感情：容易產生誤會
財運：消息需要查證
幸運色：紅棕色
貴人：摩羯
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：維持同事和諧
感情：大方接受感情
財運：增加投資知識
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：以淡定來面對
感情：互動變為平淡
財運：多學理財思維
幸運色：普洱色
貴人：天蠍
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：獨自完成工作
感情：心境較為孤獨
財運：沒有白吃午餐
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：公司高層訪視
感情：慎防入三角戀
財運：恐破財多留意
幸運色：抹茶色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：效率得到認可
感情：主動追求對象
財運：業績蒸蒸日上
幸運色：原木色
貴人：天秤
小人：摩羯
天蠍座 ♏
工作：多元應變難題
感情：不必反覆悲傷
財運：正偏財運提升
幸運色：冰晶色
貴人：射手
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：行動力為關鍵
感情：人緣桃花滾滾
財運：近期有望加薪
幸運色：黃金色
貴人：處女
小人：射手座
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：主動完成雜務
感情：多多出外旅遊
財運：出外逢財貴人
幸運色：橘紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：嶄新的新方針
感情：過去已是塵埃
財運：放下舊有觀念
幸運色：青綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：以不變應萬變
感情：小事不必掛心
財運：穩健保守策略
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：獅子
