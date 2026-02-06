2月6日星座運勢／貴人帶財來！金牛得到朋友幫忙 處女遇高人指點
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：多勤勞多行動
感情：桃花旺人緣好
財運：加薪指日可待
幸運色：金黃色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：老闆親自訪視
感情：感情需要經營
財運：財運進財順利
幸運色：茶綠色
貴人：摩羯
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：維持同事和諧
感情：得到對方回應
財運：避免親友借貸
幸運色：暗紅色
貴人：雙魚
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：效率得到贊同
感情：感情需要經營
財運：學習投資知識
幸運色：粉膚色
貴人：天秤
小人：摩羯
金牛座 ♉
工作：有望出現轉機
感情：互動平平淡淡
財運：得到朋友幫忙
幸運色：淺棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：多加活用智慧
感情：不必念舊過往
財運：遇貴人得指點
幸運色：蜂蜜色
貴人：天蠍
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：事情越來越多
感情：擇偶標準過高
財運：財運起起伏伏
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：全心投入熱情
感情：將進入熱戀期
財運：捨棄舊有觀念
幸運色：冷紫色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：主動當和事佬
感情：糾結只是拖延
財運：設好停利停損
幸運色：虎皮色
貴人：牡羊
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：事情變化變多
感情：避免口角爭執
財運：娛樂消費較大
幸運色：寶藍色
貴人：射手
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：隨心所欲工作
感情：大方接受感情
財運：對錢財較看淡
幸運色：亮綠色
貴人：處女
小人：射手座
射手座 ♐
工作：活潑增進人際
感情：感情要向前看
財運：分散投資標的
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：獅子
