串流收視週榜／《赤手獨攀101》全球第3觀看數揭曉！5強作台人瘋看

全球串流近期最大盛事，首推Netflix直播《赤手獨攀台北101》，同時台北101成為全世界社群網路的關注焦點。日本動畫《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》橫掃台灣多個平台。韓劇《愛情怎麼翻譯》創下單周破900萬觀看的驚人紀錄。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

《赤手獨攀台北101》全球矚目

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀爬台北101，並透過Netflix全球直播，台北101頓時成為全球熱門關鍵字。根據Netflix官方統計，該節目全球累積觀看次數高達620萬次，成功闖入全球37個國家地區的Top 10，在美洲地區包括美國、加拿大、巴西、阿根廷、墨西哥及哥倫比亞等國均進入前十名，在台灣也毫無懸念空降冠軍。隨著攀爬台北101成功效應，霍諾德榮獲奧斯卡獎的紀錄片《赤手登峰》在Disney+也出現明顯的回溫現象，觀眾紛紛前去朝聖，在香港、紐西蘭、澳洲也同步進入Top10榜單。

全集上線收視爆《愛情怎麼翻譯》

韓劇《愛情怎麼翻譯？》在2026年開年展現出驚人的「現象級」收視爆發力。該劇以全12集一次全放的方式開播，上線首週觀看數突破400萬，第二週觀看次數翻倍成長達900萬次，強勢奪下Netflix全球非英語影集週榜冠軍，且攻進多達60個國家地區的熱門前十名榜單，在台灣週排行第2名。該劇由名編劇組合「洪氏姊妹」操刀，由金宣虎、高允貞領銜主演，加上日本男星福士蒼汰跨國合作，故事描述精通多國語言的口譯員與爆紅女星的愛情，該劇在台灣評價兩極，但演員CP感大獲好評，加上全集一次上線的策略成功，讓觀看數迅速累積。

台劇《凶宅專賣店》

Disney+推出全新台劇《凶宅專賣店》，描述專辦凶宅買賣的房仲公司「義勝房屋」的故事，由金鐘影帝李銘順、范少勳、陳姸霏領銜主演。該劇自1月16日上線以來，就火速攻上Disney+熱門榜前3名。該劇在香港亦引發高度關注，顯示出靈異與社會懸疑題材在亞洲市場的共鳴。

《葬送的芙莉蓮》《咒術迴戰》雙強

《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》可說是2026開年以來在台灣最具人氣的兩部日本動畫。《葬送的芙莉蓮》第二季上線後，在Hami Video收視表現最為卓越，穩居前3名，在MyVideo最新一週闖進第3名，在Netflix的競爭較為激烈，最新一週擠進台灣週榜第5名。整體而言，2026 年1月的台灣動畫市場呈現「咒術領跑、芙莉蓮跟進」的熱鬧景象。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／台劇《凶宅專賣店》熱播

friDay影音／沒敵人！《模範計程車3》9週第一

Hami Video／阿湯哥《捍衛戰士：獨行俠》第一

iQIYI／《軋戲》奪冠！短劇第一《玫瑰與青松》

LINE TV／《豐臣兄弟！》霸榜2週

MyVideo／《何百芮的地獄戀曲》第一

Netflix／《赤手獨攀台北101》空降冠軍

公視+／日動畫《窗邊的小荳荳》霸榜2週

