具俊曄受訪哭到說不出話！雨天堅持守候墓園　淚回：熙媛比我辛苦

南韓團體酷龍（CLON）成員具俊曄在痛失愛妻徐熙媛（大S）將屆滿一週年前，首度透過節目間接吐露近況，談及亡妻時情緒潰堤，令人鼻酸。

▲具俊曄和大S於2022年結婚。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）



下雨也天天到墓園守候 具俊曄：熙媛比我辛苦

南韓節目《名人生老病死的秘密》日前透過官方YouTube頻道公開將於2月3日播出的節目片段，內容回顧具俊曄與徐熙媛相隔23年再度相遇並結為夫妻的感人故事。

節目中，主持人張度練透露，製作團隊曾私下與具俊曄短暫交談，對方幾乎無法言語，只是不斷落淚。張度練轉述，當天因天候不佳下雨，製作人員原以為具俊曄不會出現，沒想到他卻出現了並說：「我當然要來了，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」

張度練繼續轉述，具俊曄當時長時間無法回答任何問題，所有回應都是眼淚，說到這裡她也忍不住流下淚水，接著繼續轉述其實具俊曄也不希望外界看到自己如此脆弱的一面。而在另一個影片中，可見具俊曄前往徐熙媛墓園祭拜、凝視愛妻生前照片和影片的畫面。

▲張度練轉述採訪內容時，也忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）



相隔20多年再續前緣 卻成永別

具俊曄與徐熙媛於1998年在台灣相識並交往，因現實因素於交往一年後分手。2021年徐熙媛與前夫離婚後，兩人重新取得聯繫，時隔20多年再度重逢，並於2022年登記結婚，成為演藝圈佳話。

然而，徐熙媛於2025年2月與家人赴日本旅遊期間，因感染流感並併發肺炎不幸離世，消息震驚兩岸三地演藝圈。具俊曄在妻子過世後，幾乎每天前往墓園探望，以行動寄託無盡思念。

▲具俊曄不論天氣好壞，天天前往陪伴愛妻。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）



網友湧入留言心疼打氣 「每個人哀悼的速度都不一樣」

相關片段曝光後，不少網友也在網路上留言，對具俊曄的處境表達理解與心疼。有人表示：「我說不出口『該放下了』這種話，每個人送別摯愛的速度和時間都不一樣，只希望你能多記得她、多流淚，但一定要好好照顧身體，因為只有健康，才能繼續記得與悲傷。」

也有網友認為，具俊曄的一切行為都是為了活下去，「具俊曄先生這樣做，是因為他想活下來、想撐下去而已，就讓大家放下關注，直到他能好好呼吸、慢慢平靜為止吧，真心祝福你能擁有平安。」

另有網友感慨指出：「他必須這樣做，才能繼續活著。如果不是每天去那裡，放張椅子、發呆地看著，他可能真的活不下去。『該停下來了』、『活著的人要向前走』這些話，旁人說得出口，但我說不出來。」還有人寫道：「這樣的心情，誰能真正理解呢？只希望你一定要顧好身體。」、「光是看著，我的心就好痛，真的希望你能撐下去。」

其中一則留言更引發共鳴，一名網友透露自身經歷表示：「已經一年了，聽到這個消息後，我甚至還沒來得及悲傷，我的媽媽一個月後也離開了，我現在仍在想死的痛苦中活著，因為懂具俊曄先生的心，知道那份多想再見一面、多想回到過去的渴望……真的懂。」

親自設計紀念雕像 一週年低調追思

具俊曄親自設計的徐熙媛紀念雕像已正式完工，這座紀念雕像由具俊曄親自操刀設計，設置於金寶山碑林名人區，別具意義。揭幕當天，S家成員包括小S、S媽、具俊曄，以及大S生前的藝人好友、親近友人都將到場，一同追思這位摯愛的家人與朋友。

關於揭幕儀式，S家希望一切低調進行，當天園區預計會有保全協助維持秩序。對此，S經紀人同樣保持低調，僅回應「私人聚會我就不多說」。