直擊／奕翔～這邊！NICHOLAS見到記者笑場了　&TEAM中文飄台味超萌

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體&TEAM由日本HYBE所打造，他們三度來台，31日則是首度登上台灣節目錄製，成員NICHOLAS（王奕翔）回到家鄉開唱，他在拍照時聽到熟悉的「奕翔，這邊」，再度忍不住笑場，表情相當害羞又可愛。

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲&TEAM與人偶合照（圖／記者周宸亘攝）

&TEAM預計在31日晚間出席台視《紅白》錄製，這次雖然少了兩位成員來台，但7人現身時仍然引發媒體的熱情尖叫聲，並各自帶來一段中文自我介紹，有趣的是，王奕翔彷彿「中文老師」般，當成員順利講完自己負責的部分，他都會露出淡淡的滿意笑容。

尤其是MAKI展現更高難度的台詞「請多多指教」，王奕翔也拍拍老么的屁股給予肯定。而現場攝影大哥展現熱情，也不忘再次喊起口號「奕翔，這邊」、「奕翔，愛心」，他聽到後自己害羞地笑出來，並大方擺出各種愛心手勢回應。

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼王奕翔帶領大家講中文。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼王奕翔帶領大家講中文。（圖／記者周宸亘攝）

在台灣成員NICHOLAS的帶領下，&TEAM全員秀出一段拜早年，「新年快樂，恭喜發財」，最後由NICHOLAS完美收尾「心想事成馬年行大運」，但有趣的是，其餘6位成員對於講中文缺乏自信，目光一致望向王奕翔，可愛模樣逗笑所有人，他們自己也笑場。

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲&TEAM至今還記得「南港展覽館」單字。（圖／記者周宸亘攝）

&TEAM過去來台曾在南港展覽館舉辦專場，當時NICHOLAS熱情邀約成員回家吃飯，他加碼透露：「上次帶成員回家，基本上我覺得我能推薦的跟他們說了，這次我想帶他們吃早餐店，日本、韓國好像沒有早餐店的文化，吃蛋餅、吃鐵板麵，我覺得他們會喜歡。」他也表示&TEAM每個人都很喜歡吃美食，「他們可能吃過類似的蘑菇麵、黑胡椒麵，但想帶他們吃家鄉特別的味道。」

聊起過年趣事，NICHOLAS牢記著自己哭出來的記憶，「很小的時候，我要表演才藝才能拿紅包，但每個紅包金額不一定，有一年我還沒開始跳舞時，我就表演了跳舞，我非常有自信，但抽到的金額不符合期待，我就哭了，親戚安慰我」，突然想起傷心事，全場笑出來。

▲MAKI。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼MAKI被點出中文天賦很高。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TEAM出席台視《紅白》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而成員耳濡目染也跟著會說中文，NICHOLAS特別點出「MAKI中文天賦非常好，大家都很努力」，但他下一秒自嘲：「你也知道中文真的很難，我自己都講不好，我不能要求他們什麼！」現場也突然變成中文教學大會，幾位成員還記得「南港展覽館」、「請幫幫我」等上次學過的單字，全員中文飄出滿滿台味，腔調相當可愛。

