趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天…火速空運給她穿

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思刷新時尚戰績！她昨日（30）受邀出席珠寶品牌活動，不僅造型驚豔，眼尖網友注意到，她身穿的高級訂製禮服，竟是數天前才剛在巴黎發表的最新設計，衣服以最快速度送來由她穿上，顯示出人氣女星備受重視的程度。

▲趙露思出席珠寶品牌活動，身上穿的禮服來頭驚人。（圖／翻攝自微博）

從巴黎伸展台到趙露思身上僅花3天

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據大陸資深時尚博主與網友分析，趙露思此次選穿的是挪威設計師品牌 Ronald van der Kemp (RVDK) 2026 春夏最新一季的高級訂製服（Haute Couture）。這套禮服於1月27日才剛在巴黎完成全球首秀，隨即在不到72小時的時間內，由品牌團隊爭分奪秒地運送至大陸並完成試裝，讓趙露思在1月30日的活動中搶先穿出亮相。

網友紛紛感嘆：「27號才在巴黎辦完秀，30號就出現在趙露思身上，這不僅是品牌要放行，更是品牌對代言人極度重視的體現！」這種「光速上身」的待遇，通常只有頂級巨星或品牌最寵愛的代言人才能享有。

▲時尚博主透露，趙露思身上穿的禮服「全球首穿」，27日巴黎才剛發表。（圖／翻攝自微博）

造型解密

而趙露思這套黑色平口禮服採用了極具結構感的馬甲式上身設計，勾勒出完美的肩頸線條。裙襬設計巧妙，高衩剪裁大膽展現修長美腿，搭配垂墜感極佳的長裙擺，在行走間散發出優雅而神祕的氣息。

▲趙露思禮服開高衩加上長裙襬，性感霸氣。（圖／翻攝自微博）

演出作品成績亮眼

趙露思去年（2025）主演劇集《許我耀眼》播出熱度攀升，成為平台年度最強現代都會劇，外傳亮眼的收視成績為她擺平了與前東家的合約糾紛。她的工作室已經重新出發，近期剛完成直播活動，僅1小時銷量就突破千萬人民幣。