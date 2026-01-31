ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
過年被逼婚怎麼辦？ 春風霸氣回覆
「斷崖式分手」背後的3個真相
女團成員曾入獄「揭生理細節」
勇兔忍痛一年終動手術！頸戴護具報平安　親姊特地北上看護

記者張筱涵／綜合報導

藝人勇兔（林筳諭）近日透過Instagram限時動態，公開自己接受手術並住院休養的近況。她先向外界報平安，親自透露「手術成功」，隨後再進一步說明手術原因與目前身體狀況，引發粉絲高度關心。

「手術成功」先報平安　感謝醫護人員一路照顧

勇兔率先在限時動態中貼出術後自拍照，畫面中可見她戴著頸部護具、躺在病床上，並在照片上寫下「手術成功」，向關心她的粉絲報平安。她也特別感謝從住院到術後一路照顧她的醫師與護理人員，直言「你們都辛苦了」，並稱讚醫療團隊既專業又有耐心，讓她相當感激。

▲▼勇兔。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇兔突分享手術成功的照片，引發關心。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

去年因工作導致頸椎突出　趁休假提前動手術

隨後，勇兔再度更新限時動態，統一回覆外界關心，並說明這次動手術的原因。她透露自己去年因工作關係導致頸椎突出，經評估後，趁著目前休假期間決定提前接受手術治療，「現在趁休假期間提早動手術，目前一切安好」，也請大家不用太過擔心。

▲▼勇兔。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

▲勇兔表示手術原因是頸椎突出。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

姊姊北上陪伴　感性告白姊妹情

除了分享身體狀況，勇兔也感性提到家人給予的支持。她在動態中貼出姊姊前來探望的畫面，感謝姊姊特地從南部北上照顧自己，並笑說「你們說我的人生沒有這位姊姊，還有什麼意思」，字裡行間流露深厚的姊妹情誼。

▲▼勇兔。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

▲勇兔感謝姊姊北上照顧。（圖／翻攝自Instagram／ruby0805lin）

