他討摸摸成功！King ＆ Prince超萌互動　高橋海人：想混入＆TEAM

記者吳睿慈／台北報導

日本星達拓娛樂旗下團體King & Prince首度以團體形式來到台灣，他們31日晚間即將出席台視《紅白》過年節目錄製，中午先行現身於記者會，兩位成員掩不住興奮感，永瀨廉直呼：「去年是個人身份來台舉辦見面會，那時候就說想要跟海人以團體身份來到台灣，沒想到這麼快實現，我現在非常雀躍！」高橋海人則是第一次來台灣，對一切都感到很新鮮，表示自己是抱著來旅遊的心情工作。

▲King & Prince首次以團體形式來台。（圖／記者周宸亘攝）

King & Prince即將參與31日《紅白》過年節目錄製，兩人中午先與媒體記者見面，除了帶來清唱舞蹈以外，還可愛地與巨型人偶「巨猩」互動，高橋海人與人偶初見面，開心到不斷摸頭殺，人偶也把頭傾向藝人身旁，3人組面對四面八方的鏡頭拍好拍滿，最後還彼此鞠躬致謝，畫面超融化。

▲▼人偶現場討摸摸，永瀨廉、高橋海人與他互動超可愛。（圖／記者周宸亘攝）



初次登上台北小巨蛋，高橋海人也透露昨天已經到了現場彩排，「然後一邊想像會有很多觀眾入場，看到我們的表演，很開心」，永瀨廉23日剛過27歲生日，他現場透露「生日兩天後，King & Prince在大阪就有辦演唱會，粉絲還幫我慶生，剛滿27歲就有這麼幸福的回憶，我相信今年也是很幸福的一年」。

▲▼永瀨廉、高橋海人率先與媒體見面。（圖／記者周宸亘攝）



高橋海人初次訪台，也抽空去了夜市，他大讚：「地瓜球非常好吃！」而這次同樣是《紅白》表演嘉賓的&TEAM，他恰好與成員K交情不錯，「雖然很可惜K這次沒來台灣，但之前有一起錄節目，有聽說他們9個成員現在還是一起住宿舍，一群男生一起住感覺很有趣，我自己都很想混入！」

King & Prince近期忙於巡演，他們也鬆口表示，如果有機會辦台北場，當然一直都想來，「台灣粉絲非常支持我們，我們也希望可以來台灣與粉絲見面，讓粉絲在現場直接看到我們的表演！」兩人也用歌曲形容現在的心情，高橋海人選擇〈愛太難〉，「裡面有一句歌詞是『用一如往常的笑容終於見到面了』，台灣有很多粉絲應該是第一次看到我們，用這首歌表達我們的心情。」