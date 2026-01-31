敵不過東區沒落！蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店

記者陳芊秀／綜合報導

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）於2020年投入百萬，與網紅酷炫、蕾菈在台北東區精華地段經營餐酒館。然而，這段跨足餐飲業的精彩旅程，近日正式畫下句點。她在社群平台上證實歇業消息，感性發文：「不是不愛了，是知道，該好好說再見了。」

▲蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈。（圖／翻攝自IG）

撐過疫情卻敵不過東區沒落

琳妲回憶起 2020 年創立第一間餐酒館「Arpia」時，正值世界因疫情動盪的時刻，「那一年，世界很不容易，剛好遇到疫情來了，街道空了，很多人離開了。」儘管如此，團隊依然選擇堅守陣地，「撐過最難的時候，也撐過那些不被看好的日子。」

後來在經營4週年之際，琳妲為了求新求變，斥資重新裝潢並更名為「XOXO」，希望能換個心情重新出發。無奈近年來消費結構改變，琳妲坦言：「大環境的改變，東區的人潮不再，有些努力，真的不是努力就能對抗。」 最終與合夥人達成共識，為這段旅程畫下句點。

▲琳妲發文。（圖／翻攝自IG）

蕾菈曬照告別「人生第一家店」

身為合夥人之一的蕾菈，也在限時動態中分享了店門口的照片，感性寫下這段創業時光對她的意義：「承載了我的夢想、青春，人生的第一家店。」蕾菈描述這段過程是「從滿是歡喜，到最後的走散」，並感謝曾在此留下回憶的每一位客人，文字中透露出濃濃的不捨。

▲蕾菈發文告別。（圖／翻攝自IG）

開幕盛況成回憶

琳妲曬出多張照片，包括開業初期在店門口與祝賀花籃開心合影，花籃上寫著「鴻圖大展」，甚至可以看到台灣樂天職業棒球隊領隊與副領隊也送上祝福。在開幕的團體照中，琳妲、酷炫與蕾菈等人齊聚一堂。她在最後感謝所有支持者，強調這間店裝載了無數人的笑聲與淚水，「結束的不是回憶，只是這一段旅程，先走到這裡。」

▲琳妲曬照回憶。（圖／翻攝自IG）