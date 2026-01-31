AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」未來動向曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣AV女優圓井萌華（円井萌華）曾以地下偶像身分來台表演、近日在社群平台自我介紹欄位無預警宣布將於3月14日正式引退。她於2022年5月正式加入SOD公司出道，不僅定下了告別螢光幕的日期，並透露未來將以「白天正職工作」為主，連在「紅龍酒店 (Red Dragon)」的兼差班表也將大幅縮減，預計調整為一週僅出勤一次。

▲圓井萌華閃電宣布引退！（圖／翻攝自X）

根據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中指出，圓井萌華此次引退並未發布正式聲明，僅低調更新社群資訊。回顧其演藝生涯，她曾感性表示，人生目標始終如一，就是「讓別人覺得幸福」。她坦言，從早期的地下偶像時期，到後來轉戰AV產業，甚至是在酒店工作，出發點都不是為了成名或金錢，而是單純想看到大家的笑容。對她而言，只要能讓觀眾感到快樂，所有的付出便有了價值，對於知名度與財富，始終保持淡然態度。

露出身體不可恥



對於外界對 AV 女優職業的偏見，圓井萌華展現了極其強大的心理素質與職業自豪感。她強調：「這是一份非常了不起、且足以引以為榮的工作。在大家面前展現裸體並非丟臉的事，因為這並非每個人都能做到的勇氣。」她更針對長期以來對該行業的歧視言論做出正面回擊。圓井萌華直言，她不需要那些會對她說「這樣會結不了婚」或「妳的小孩很可憐」的人當朋友。她認為，每個人都有選擇生活方式的權利，她不需要在這種否定與偏見的人際關係中掙扎。

未來動向

隨著引退日期的逼近，圓井萌華也規劃好了未來藍圖。她透露未來將以「白天的正職工作」為重心，開啟平凡人的生活。而她目前在「紅龍酒店 (Red Dragon)」的兼差班表也將大幅縮減，預計調整為一週僅出勤一次，與支持她的粉絲敘舊喝酒。

▲圓井萌華在酒店的班表也減少！（圖／翻攝自X）