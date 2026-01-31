金泰希贈親姊豪宅「翻漲30倍」！　驚爆遭查封…公司急切割自清

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星金泰希近日捲入家族相關話題，她的親姊姊、同時也是她過去所屬經紀公司代表的金熙元，名下位於首爾的高價住宅，日前一度遭到國民健康保險公團查封，隨後已解除，消息曝光後引發關注。

▲金泰希。（圖／翻攝金泰希IG）



姊姊名下高價住宅遭查封後已解除

根據韓媒報導，南韓國民健康保險公團於上月29日，因健康保險費滯納問題，對金熙元名下位於首爾城東區玉水洞的高級住宅「Morningville Hannam」進行查封，該物件專用面積約208.14平方公尺（約68坪），但已於本月19日完成解封。該房產最早由金泰希於2006年以約韓幣9.8億元（約台幣2350萬元）購入，並於2016年贈與給姊姊金熙元，目前市價估計至少超過韓幣300億元（約台幣7億元）。

經紀公司澄清「長居美國」 不知保費滯納

對此，金泰希所屬經紀公司Story J Company於30日出面澄清，表示：「金泰希的親姊姊目前長期居住在美國，只是偶爾返韓，因未察覺健康保險費滯納狀況才發生此事，與金泰希本人完全無關。」

姊妹曾共事多年 公司轉型投資不動產

事實上，金泰希自2010年起，曾在姊姊金熙元主導的經紀公司Lua Entertainment活動長達約9年。隨著金泰希轉換經紀公司後，金熙元於2019年8月將公司更名為Lua Asset，並調整營業項目，移除演藝經紀業務，轉而投入海外不動產投資與開發。

據悉，Lua Asset的登記地址，正是金泰希於2018年以約韓幣42億元（約台幣元）購入的首爾漢南洞高級住宅「漢南 The Hill」，同時也是金泰希個人法人「JN Angel Corporation」的登記地址。

婚後生活低調 近年進軍好萊塢

另一方面，金泰希於2017年與歌手兼演員Rain（鄭智薰）結婚，育有2名女兒。她近年將演藝版圖拓展至海外，去年透過亞馬遜Prime Video影集《Butterfly》正式進軍好萊塢，持續受到國際關注。

▲金泰希進軍好萊塢。（圖／路透）