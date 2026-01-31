ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
衛廣法三讀通過「中天條款」！中天振奮喊話重返52台　華視急發聲

記者陳芊秀／綜合報導

立法院昨（30）日正式三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，修正案明定，遭主管機關駁回換照申請的衛廣事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。隨著法案過關，爭取復台的中天電視與目前52頻道的華視新聞資訊台雙雙發表正式聲明。

▲▼中天、華視聲明。（圖／翻攝自臉書）

▲中天、華視雙雙發聲明。（圖／翻攝自臉書）

中天電視對此修法結果表示振奮，強調這是台灣民主社會守護言論自由的重要里程碑。其聲明全文：「衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。」

目前為52頻道的華視新聞資訊台，則對修法後的頻道歸屬問題表達關注。以下為華視聲明全文：「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司立刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。」

關鍵字

中天華視

